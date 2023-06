Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid jantam com os pais em Londres

Apenas quando você pensou que tinha acabado Leonardo Di Caprio dar Gigi Hadid ainda estão passando um tempo juntos … e até levaram sua situação para outro nível saindo com seu pai e sua madrasta !!

Aqui está o acordo … Leo e Gigi terminaram suas noites de terça-feira no Chiltern Firehouse de Londres, mas fizeram sua rotina habitual de chegar com alguns minutos de intervalo.

Ela estava com outro amigo modelo, e Leo estava com seu pai George DiCaprio e madrasta Peggy Farrar . Coincidência? Talvez.

Mas, no início da noite – depois que Leo deu um passeio com seus pais – eles acabaram em outro restaurante, China Tang, mais ou menos na mesma hora. Nos engane uma vez…

Fontes com conhecimento direto nos dizem … Leo e Gigi participaram de um jantar no China Tang, mas não eram apenas eles e seus pais. Fomos informados de que foi um evento para 20 pessoas organizado pelo amigo de Leo, editor da Vogue britânica Edward Enninful .

Portanto, não é um acordo aconchegante, romântico e do tipo conhecer os pais, mas eles estavam todos lá – e a noite acontece depois de vários meses de Gigi e Leo “se encontrando” várias vezes em diferentes cidades ao redor do mundo. .

No mês passado, os dois foram flagrados saindo do mesmo evento no Cipriani SoHo em NYC … apenas alguns minutos de intervalo. E eles fez um movimento semelhante antes disso, em uma festa pós-Met Gala.