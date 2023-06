Leonardo DiCaprio passa a noite em iate com modelo de Gigi Hadid

Leonardo Di CaprioA excursão de verão do iate na Europa ainda está rolando – só que desta vez, ele tinha companhia feminina … especificamente, uma modelo gostosa, que na verdade é amiga de Gigi Hadid.

O ator de 48 anos estava em um barco novamente neste fim de semana … exceto agora, ele estava navegando na costa de Ibiza – e ele estava fazendo isso com ninguém menos que 22 anos Meghan Roche … uma modelo americana de alta moda que já trabalhou com praticamente todas as grandes marcas de luxo.

Como você pode ver nessas fotos, Leo e Meghan saíram do mesmo SUV juntos quando foram escalados para embarcar no sábado … e não foram acompanhados por mais ninguém, ao que parece. Eles também não estavam realmente escondendo o fato de que estavam em sintonia um com o outro … apenas em campo aberto.

Parece que Meghan passou a noite com Leo porque há fotos do dia seguinte (domingo) em que ela está com uma roupa completamente diferente. Quanto a Leo, ele voltou a ficar sem camisa/pegando raios – o que ele tem feito um monte de nesta viagem prolongada ao Euro.

Não há sinais claros de PDA entre eles pelo que podemos ver … mas isso certamente dá início a uma nova rodada de rumores de romance – isso depois que o cara está oficialmente solteiro há mais de um ano pós-Camila Morrone. Também pode finalmente dissipar o Gigi especulação de uma vez por todas.

Como você sabe… tem havido muitas conjecturas sobre ele ter ficado com GH nos últimos meses — embora tenhamos garantido que eles são apenas amigos — e ao que parece… ele pode apenas estar transando com o amigo dela. Meghan já foi flagrada com Gigi antes.

Claro, vai demorar mais do que uma noite com uma modelo jovem e gostosa para realmente dizer que Leo está namorando com ela. Ele tende a sair com modelos o tempo todo – então isso não significa muito até que os vejamos de novo … e de novo. Ainda assim, porém, ela está bem na casa do leme de Leo, tanto quanto gosto.

O cara normalmente não se envolve com mulheres com mais de 24 ou 25 anos, e ela está exatamente nesse ponto ideal. Além disso, é claro, ela é uma beleza – e uma estrela em ascensão na modelagem.