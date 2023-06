Leonardo DiCaprio se divertindo ao sol com a família na Costa Amalfitana

Leonardo Di Caprio está se refrescando depois de passar um tempo com um monte de modelos gostosas … se divertindo muito com alguns de sua família enquanto suas férias continuam na Costa Amalfitana.

O ator deu um grande salto na água no domingo em um belo iate … tomando banho de sol com sua sobrinha Normandia — assim como seus pops Jorge e madrasta peggy.

A turma está dormindo no barco – mas tirou um tempo para uma doce excursão, verificando as cavernas marinhas da Gruta Azul em Capri.

Conforme noticiamos, Leo passou do Festival de Cinema de Cannes para modo de relaxamento no final do mês passado, descansando no grande barco com alguns de seus amigos, incluindo Tobey Maguire.

Claro, vimos Leo com algumas garotas durante seu tempo no exterior – modelo de 22 anos Meghan Roche passou uma noite no iate com ele, embora não houvesse muito PDA acontecendo … pelo menos, tanto quanto pudemos ver.

Ele também recentemente peguei o jantar com Gigi Hadidseu pai e madrasta, e um monte de outras pessoas em um grande jantar em Londres … e continuou na noite seguinte por A chegar no mesmo hotel em carros separados – com Gigi andando com George e Peggy!