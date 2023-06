Lesão na perna atrapalha tentativa do Alcaraz de chegar à final de Roland Garros contra Djokovic

Carlos Alcaraz não conseguiu terminar sua Roland Garros semifinal contra Novak Djokovic depois de se machucar no final do segundo game do terceiro set.

Com o placar empatado (6-3, 5-7) e 1-1 no terceiro set, ele teve que chamar o fisioterapeuta do torneio e isso significou a perda automática do próximo jogo de serviço.

Alcaraz sabia que não podia continuar e olhou para o seu banco para saber o que fazer. Djokovic, em um gesto que lhe dá crédito, cruzou a quadra para se interessar.

“Estou fodido, não posso, não posso, não posso”, informou Juan Carlos Ferrero, seu treinador. A partida havia terminado para ele da pior forma possível: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, 6-1, em 3 horas e 23 minutos.

No quarto set, ele deu o seu melhor. Ele ainda teve um break point no primeiro jogo. Ele jogou um jogo de tudo ou nada. Uma tacada vitoriosa aqui, uma tacada vitoriosa ali, mas com mobilidade zero. Djokovic estava comemorando cada ponto porque ele jogará seu 34ª final do Grand Slam no domingo e as pessoas estavam ficando na cara dele. O Alcaraz perdeu, mas saiu de cabeça erguida, dando tudo de si, mesmo vencendo um último jogo que mostrou sua luta contra o espírito.

A experiência prevaleceu sobre a juventude

Foi Djokovic quem conseguiu uma pausa no quarto jogo que colocou o placar em 4–1. O espanhol percebeu aquele pouco de tensão adicionado pelo palco e pelo adversário. Quarenta e cinco semifinais de Grand Slam a duas é uma grande diferença em termos de experiência.

A inspiração de Djokovic parou no sétimo game, com uma dupla falta que deu a Carlitos a primeira chance de quebrar. O vento foi o protagonista e parou um drop shot. O número um teve uma segunda chance que terminou com um backhand na rede. E um terceiro, que morreu com o campeão de 22 majors jogando vôlei impiedosamente.

Djokovic teve um set point em 5-2. Alcaraz defendeu com um forehand. Um tiro de dificuldade máxima. Depois veio um saque a 217 quilômetros por hora. O sérvio foi pressionado a sacar para seguir em frente no placar.

O quarto tempo não foi o encanto para o espanhol porque Djokovic fechou a porta com um ponto de serviço.

Alcaraz conquistou o melhor ponto do torneio e provavelmente um dos melhores da história, inventando um passe de forehand na corrida e de costas. Seu oponente não teve escolha a não ser prestar homenagem ao que acabara de acontecer.

A partida permaneceu empatada até 4 a 3 no segundo set. Djokovic teve que pedir a presença do fisioterapeuta porque sentiu uma dor no braço, que nasceu alguns jogos antes. As sequelas de tantas batalhas.

Carlitos sorriu e ergueu o punho ao ver um tenista que parecia inexpugnável.

Sorte da quarta vez

Djokovic neutralizou três set points contra ele em 5-4 e 0-40: forehand longo, voleio e saque. De 5-3 a 5-5.

Djokocic estava a um ponto de 6-5 e sacando em seguida. Mas Alcaraz terminou o trabalho para empatar a partida em um set para cada.

Quanto mais tempo em quadra parecia melhor para o jogador do El Palmar, 16 anos mais jovem. Os corpos de ambos os jogadores estavam tensos porque a maratona de tênis estava ocorrendo a uma temperatura de 29 graus.

Alcaraz pressionou após o intervalo, avançando um metro na sua posição. Em 1-1, o espanhol estava preso. Ele tinha um problema nas duas pernas. O fisio apareceu novamente.

Corrida contra o tempo antes de Wimbledon

A regra diz que se um jogador for tratado sem mudança de lado perde um jogo e foi a isso que o Carlitos foi exposto. A multidão não entendeu e assobiou. Aurelie Tourte teve que explicar, com o microfone na mão. Alcaraz perdeu na primeira semifinal de Roland Garros de muitas que virão. O problema agora é que uma corrida contra o tempo começou até Wimbledon (3 a 16 de julho). De 19 a 25 deste mês está inscrito no Queen’s Open 500.

Vale lembrar que ele perdeu a última Masters Cup em Turim e as finais da Copa Davis devido a uma ruptura abdominal. Ele também perdeu o Aberto da Austrália devido a uma lesão na perna direita.