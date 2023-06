‘Leve esse cara para um hospital’: Profissionais reagem a falta horrível no final da luta no UFC Jacksonville

O UFC Jacksonville apresentou uma das faltas mais terríveis que a promoção já viu em algum tempo.

Uma disputa de pesos pesados ​​no card principal entre Austen Lane e Justin Tafa durou apenas 29 segundos antes que uma terrível cutucada no olho de Lane encerrasse a disputa prematuramente. Enquanto Lane e Tafa trocavam socos dentro do bolso, o dedo de Lane enfiou fundo no olho direito de Tafa, criando uma cena de pesadelo e fazendo com que o sangue escorresse do olho mutilado de Tafa.

Depois de alguma deliberação entre o médico do cage e o árbitro Dan Miragliotta, a luta foi misericordiosamente considerada sem competição, já que Tafa não estava em condições de continuar.

Confira abaixo como o mundo do MMA reagiu à situação.

Ugh, isso foi um puxão ruim, ele precisa ir para o hospital – Belal Muhammad (@bullyb170) 24 de junho de 2023

Leve esse cara para um hospital caramba — Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 24 de junho de 2023

Pior puxão de olho que já vi por um tempo. —Erik Jon Koch (@NEWBREED04) 24 de junho de 2023

Olhos de homem são os piores que eu experimentei uma vez antes na academia, eu literalmente pensei que tinha perdido minha visão passei a véspera de Natal em um a&e #UFCJacksonville —Jake Hadley (@JakeHadleyMMA) 24 de junho de 2023