Lewis Capaldi faz uma pausa nas turnês, lutando contra a síndrome de Tourette

Lewis Capaldi está fazendo pausas em sua agenda de turnês… dizendo aos fãs que ele está dando um passo para trás no futuro previsível para se concentrar em sua saúde mental e física.

O cantor deu a notícia aos fãs nas redes sociais na terça-feira, dizendo que a difícil decisão ficou clara após sua apresentação no sábado no Festival de Glastonbury, no Reino Unido.