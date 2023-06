Lewis Hamilton flagrado com modelo brasileira: ‘traindo’ Shakira?

Ae se não bastassem os rumores sobre um possível romance com Shakira, agora fala-se que o piloto britânico de F1 Lewis hamilton pode não estar sendo fiel ao astro colombiano.

Shakira e Hamilton se conheceram recentemente em Miami, embora ainda não se saiba a gravidade das coisas entre eles.

Alguns dias atrás, a revista ‘People’ afirmou que Shakira e Hamilton são mais do que apenas amigos. Algo que fontes da comitiva da cantora já confirmaram.

Isso foi revelado por fontes da família da cantora ao ‘Vanitatis’, onde dizem que “o flerte começou há algumas semanas em Miami” e ainda está no auge em que “as cócegas no estômago” dominam a situação.

Esta ‘relação’ parece estar a dar os primeiros passos, mas nas últimas horas tem tido uma reação inesperada nas redes sociais.

Agora, algumas imagens se tornaram virais no Twitter que podem revelar que hamilton está jogando em campo, se é verdade que o jogo com Shakira já começou. Eles mostram o piloto britânico com modelo brasileiro Juliana Nalu25.

Embora seja verdade que as fotografias publicadas são individuais, é através dos móveis e decorações do restaurante, cadeiras e cortinas que os internautas descobriram que se encontraram esta semana.

Quem é Juliana Nalu?

Juliana Nalu é uma modelo brasileira. De acordo com sua biografia no Instagram, onde ela tem quase um milhão de seguidores, ela assinou com várias agências, incluindo Mix Models, MGM Models e Elite Model Management.

Segundo a revista Latina, que traçou o perfil da modelo, ela assinou com a Elite depois de viajar para Los Angeles aos 19 anos.

Nalu alcançou um marco importante em sua carreira no ano passado, depois de realizar seu primeiro desfile na semana de moda para a marca de roupas 6PM em Milão. Em suas redes sociais, ela frequentemente compartilha fotos de modelos e exercícios.