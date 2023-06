Líder de Wagner recua de ofensiva em Moscou alegando que nenhum sangue russo deveria ser derramado

Tele chefe da força militar russa privada wagner disse no sábado que ordenou que seus mercenários parassem sua marcha em Moscou e retirar-se para seus acampamentos na Ucrânia para evitar o derramamento de sangue russo.

O anúncio de Yevgeny Prigozhin parecia neutralizar uma crise dramaticamente crescente que representava o desafio mais significativo para Presidente Vladimir Putinda liderança em suas mais de duas décadas no poder.

Moscou se preparou para a chegada de um exército privado liderado pelo comandante mercenário rebelde erguendo postos de controle com veículos blindados e tropas em sua extremidade sul. A Praça Vermelha foi fechada e o prefeito pediu aos motoristas que fiquem fora de algumas estradas.

Prigozhin disse que enquanto seus homens estavam a apenas 200 quilômetros (120 milhas) de Moscou, ele decidiu devolvê-los para evitar “derramar sangue russo”.

Ele não disse se Moscou respondeu à sua exigência de derrubar o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Não houve comentários imediatos do Kremlin.

O anúncio seguiu-se a uma declaração do gabinete do bielorrusso Presidente Alexandre Lukashenko dizendo que havia negociado um acordo com Prigozhin depois de discutir o assunto com Putin. Prigozhin concordou em interromper o avanço em um acordo proposto que contém garantias de segurança para as tropas de Wagner, disse o gabinete de Lukashenko. Não elaborou.

Putin havia prometido duras consequências para os organizadores do levante armado liderado por seu antigo protegido, que trouxe suas forças para fora da Ucrânia, tomou uma importante instalação militar no sul da Rússia e avançou em direção a Moscou.