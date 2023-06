Liga dos Campeões 2023/24: Equipas apuradas e potes do sorteio da fase de grupos

Nai isso Cidade de Manchester foram coroados Liga dos Campeões vencedores da edição 2022/23, é tempo de olhar para 2023/24, época em que a maioria dos participantes já está definida.

Os potes 1 e 2 para o sorteio da fase de grupos já estão definidos e os potes 3 e 4 estão quase completos. O restante será sorteado à medida que a fase de qualificação avança em julho e agosto. O caminho para a final em Wembley, em Londres, em 1º de junho de 2024, está praticamente definido.

Classificados e participações Campeões 2023-24

Vejamos todas as equipes que se classificaram até agora para a final continental e como funciona cada fase preliminar até chegarmos à fase de grupos.

Rodada Preliminar

Os quatro campeões das quatro ligas com menor coeficiente da UEFA – Montenegro, Islândia, Andorra e San Marin – entram nesta fase preliminar.

Destas quatro iniciais, uma equipe vencedora avançará para a próxima fase, com as três equipes restantes caindo para a Segunda Rodada de Qualificação da Liga da Conferência Europa.

Breidablik (Islândia)

Futuro (Montenegro)

Clube Atlético de Escaldes (Andorra)

Tre Penne (San Marino)

Primeira pré-eliminatória

Nesta Primeira Fase Qualificatória, 29 equipes entram diretamente, mais o vencedor das Quatro da Fase Preliminar, perfazendo um total de 30 eliminatórias.

Todas as equipes que entram nesta primeira fase são campeãs de suas respectivas ligas na última edição, exceto o BATE Belarus, que terminou em terceiro, mas está na Liga dos Campeões porque a Uefa declarou os dois primeiros colocados inelegíveis para viciação de resultados.

Os vencedores seguem em frente, os perdedores caem para a Segunda Rodada de Qualificação da Conference League.

Maccabi Haifa (Israel)

Slovan Bratislava (Eslováquia)

Swift Hesperange (Luxemburgo)

KI (Ilhas Faroé)

Hacken (Suécia)

Olimpija Ljubljana (Eslovênia)

Valmiera (Letônia)

Flora (Estônia)

Ludogorets Razgrad (Bulgária)

BATE Borisov (Bielorrússia)

Bálcãs (Kosovo)

Hamrun Spartans (Malta)

Farol de Constanta (Romênia)

Xerife Tiraspol (Moldávia)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Dynamo Tbilisi (Geórgia)

Karabag Azerbaijão)

Zalgiris (Lituânia)

Urartu (Armênia)

Struga (Norte da Macedônia)

Ferencvaros (Hungria)

Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina)

Larne (Irlanda do Norte)

Os Novos Santos (País de Gales)

Rakow Czestochowa (Polônia)

HJK (Finlândia)

Partizan Tirana (Albânia)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Astana

Vencedor da Champions League Preliminary Four

Segunda Fase de Qualificação

Pela Segunda Fase de Qualificação da Liga dos Campeões, temos os 15 vencedores da Primeira Fase de Qualificação e além disso, nove equipas entram diretamente nesta fase.

Aqui a fase de qualificação divide-se em dois percursos que vão continuar até ao playoff final: por um lado, as equipas que venceram o campeonato e, por outro lado, as equipas que se classificaram por posição no campeonato.

Os vencedores dos 12 play-offs seguem em frente, os perdedores caem nas eliminatórias da Liga Europa.

Equipas participantes no percurso dos Campeões:

15 vencedores do play-off da primeira rodada

Molde (Noruega)

Galatasaray (Turquia)

Dinamo Zagreb (Croácia)

Copenhague, Dinamarca)

Aris Limassol (Chipre)

Equipas participantes no percurso da Liga:

Dnipro-1 (Ucrânia)

Genk (Bélgica)

Servette (Suíça)

Panathinaikos (Grécia)

Terceira pré-eliminatória

Um total de 20 equipas participam em 10 play-offs: seis play-offs (12 equipas) da fase de qualificação da Liga dos Campeões e 4 play-offs (8 equipas) das eliminatórias da liga.

Os vencedores avançam para a fase final de qualificação da Liga dos Campeões, enquanto os perdedores têm dois destinos: se vierem da zona de qualificação da Liga dos Campeões, vão para a fase final de qualificação da Liga Europa. Se vierem da zona de qualificação da Liga, vão direto para a fase de grupos da Liga Europa.

Equipes participantes da Rota dos Campeões:

10 vencedores da Segunda Rodada da Rota dos Campeões.

AEK Atenas (Grécia)

Sparta Praga (República Tcheca)

Equipas participantes no percurso da Liga:

2 vencedores da rota da Segunda Rodada da Liga.

Olympique de Marselha (França)

Braga Sporting (Portugal)

PSV (Holanda)

Sturm Graz (Áustria)

Rangers (Escócia)

TSC (Sérvia)

Jogo de qualificação final

Esta é a última rodada de qualificação antes da fase de grupos da Champions League 2023/24.

Ele mantém as duas rotas de qualificação, campeões da liga e eliminatórias por posição na liga.

Os vencedores avançam para a fase de grupos da Liga dos Campeões e os perdedores para a fase de grupos da Liga Europa.

Equipes participantes da Rota dos Campeões:

Seis vencedores dos play-offs da Terceira Rodada da Rota dos Campeões.

Antuérpia, Bélgica)

Young Boys (Suíça)

Equipas participantes no percurso da Liga:

Quatro vencedores dos play-offs da terceira rodada das Eliminatórias da Liga.

Fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24

E com isso chegamos ao Santo Graal do futebol europeu, a fase de grupos 2023-24, onde as 32 equipes classificadas vão lutar para suceder o Manchester City na história do torneio. Atualmente, na ausência dos clubes que chegam a esta fase pelas vias de apuramento acima descritas, já estão nesta fase 26 equipas… e quase todas têm uma ideia clara para que grupo vão.

Pote 1?

Cidade de Manchester

Sevilha

Bayern de Munique

PSG

Barcelona

Benfica

Napoli

Feyenoord

Pote 2

Real Madrid

Manchester United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Leipzig

porto

Arsenal

Pote 3

Shakhtar Donetsk

Salzburgo

AC Milão

Lácio

estrela Vermelha

Dependendo dos coeficientes das eliminatórias das rodadas anteriores, Real Sociedad, Celtic e Newcastle podem entrar neste grupo. Caso os classificados das rodadas preliminares preencham as três vagas deste grupo, eles passariam para o grupo 4.

Pote 4?

Liga dos Campeões 23/24 Jogos

O sorteio da fase de grupos será realizado no dia 31 de agosto de 2023. Uma vez conhecida a composição dos oito grupos de quatro times da fase de grupos, serão disputadas seis rodadas nos seguintes dias:

Jornada 1, 19 a 20 de setembro de 2023.

Jornada 2, 3 a 4 de outubro de 2023

Jornada 3, 24 a 25 de outubro de 2023

Jornada 4, 7 a 8 de novembro de 2023

Jornada 5, 28 e 29 de novembro de 2023

Jornada 6, 12 a 13 de dezembro de 20233

As duas primeiras equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que tem as seguintes datas: