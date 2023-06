Liga MX: Carlos Vela teria concordado com o Chivas, mas falta um detalhe importante…

Carlos Vela sabe que se aproxima da fase final da sua carreira e, nesta altura, já está ao alcance de Liga MX times.

Em comentários recentes, ele expressou seu desejo de considerar ofertas para jogar no México, uma vez que sua carreira no LAFC chega ao fim.

Imediatamente, ele foi vinculado a times de futebol mexicanos proeminentes, como o América, ou times da cidade de Monterrey, como listrado ou tigres.

No entanto, de acordo com relatos da imprensa mexicana, chivas é o time preferido.

A Televisa Guadalajara informou que chivas enviou ex-jogadores Omar Bravo e Omar Esparza como representantes para discutir a possibilidade de vela juntando-se Veljko Paunovicprojeto de.

A única condição para Carlos Vela se transferir para o Chivas

Esse mesmo relatório sugere que a comitiva pode ter convencido velamas ainda falta um detalhe para finalizar a assinatura e esse é o aval de sua esposa, Sessão Canibano.

Ao ouvir sobre esse possível obstáculo, um dos membros do painel pediu cautela.

“Nem se anime, a dona é quem manda nesse relacionamento”, disse o comentarista.

o futuro para vela Carlos permanece incerto. O próprio jogador mencionou que atualmente tem contrato até dezembro e ainda não cogitou uma prorrogação.

Sua prioridade no momento é o jogo de volta da final da Liga dos Campeões da CONCACAF contra leonque acontecerá neste domingo.

a partida contra leonque determinará o representante da CONCACAF no Mundial de Clubes, será realizado no Estádio Banc of California.

leon venceu a primeira partida por 2 a 0 em casa. Vale destacar que esta será a segunda final da Liga dos Campeões da CONCACAF para a equipe comandada por Steve Cherundolo, mais uma vez enfrentando um time mexicano. Em 2020, eles jogaram tigresque acabou garantindo a vaga no Mundial de Clubes.