Clube América de volta Miguel Layun foi ao Twitter para compartilhar um incidente comovente que ocorreu em seu aniversário de 35 anos.

Enquanto comemorava com sua família, ele recebeu a notícia devastadora de que outro parente havia sido tragicamente encontrado morto, provavelmente vítima de um homicídio. Mirar não divulgou o local onde ocorreu o crime.

“Bem, desta vez foi a vez da família! Há algumas horas fomos informados de que um parente apareceu morto e com traços de violência”, disse. Mirar escreveu.

“Não acho que seja só o país, tenho a sensação de que o mundo está passando por momentos fodidos. Cada um de nós tem muito o que fazer como humanos! Tenho muita pena de todos aqueles que passaram por momentos como esse.”

Em meio a essa tragédia pessoal, Mirar estendeu sua solidariedade a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, especialmente em um país como o México.

Ele destacou o número alarmante de homicídios dolosos, superando recordes de gestões anteriores, ocorridos desde dezembro de 2019 no atual governo de Andrés Manuel López Obrador.

Apesar do momento desta notícia angustiante coincidir com MirarAniversário de, seu clube já havia lhe enviado desejos de aniversário no Twitter.

A comunidade do futebol se reuniu Mirar, oferecendo suas condolências e apoio. Figuras proeminentes do futebol mexicano, incluindo Vanessa Huppenkothen, Rodolfo Landeros e Gabriel Montiel expressaram suas sinceras condolências a Mirar e sua familia.

Carreira de Aim

Miguel Layun tem uma carreira impressionante, participando de duas Copas do Mundo (Brasil 2014 e Rússia 2018). Ele passou vários anos jogando em clubes da Europa, como Watford, Porto, Sevilha e Villarreale também teve uma breve passagem por Atalanta no início de sua carreira.

No México, ele se apresentou para Veracruz, Club America e Rayados. Atualmente, Mirar é um jogador veterano em sua segunda passagem pelo Clube América.