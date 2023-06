Liga MX: Quantos jogadores estrangeiros cada time da Liga MX pode ter?

Justos 33 dias após o fim do Fechando 2023 onde tigres ganhou o título, o Liga MX Apertura 2023 começará prematuramente na sexta-feira, 30 de junho, com as partidas: América x FC Juarez e Mazatlán x Pachuca.

Nesta temporada, o futebol mexicano terá uma pausa de 30 dias devido à Copa das Ligas entre Liga MX e MLS de 21 de julho a 19 de agosto nos Estados Unidos.

Após o término da terceira rodada no domingo, 16 de julho, o Apertura 2023 será retomado na terceira semana de agosto e, exceto pelas pausas internacionais em setembro, outubro e novembro, não haverá interrupções até o final do domingo, 17 de dezembro.

Estrangeiros na Liga MX

Para este novo campeonato, o regulamento sobre o número de jogadores estrangeiros, tanto em campo quanto no elenco, foi modificado em favor dos jogadores mexicanos.

Os 18 clubes que compõem a Primeira Divisão no México poderão ter no máximo sete jogadores estrangeiros em campo, ao contrário dos oito permitidos durante a temporada 2022-2023.

Por outro lado, as equipes poderão ter nove jogadores não treinados no México em suas equipes e não 10 como permitido anteriormente.

Desta forma, a Liga MX busca com a redução de estrangeiros que os mexicanos recebam mais e melhores oportunidades para se aprimorar como profissionais e formar a Seleção Nacional antes da Copa do Mundo FIFA de 2026.

Dez anos e uma redução de 50%

Em 2013, várias instituições chegavam a ter 14 jogadores estrangeiros em seus plantéis (contando os naturalizados), então em 10 anos esse número foi reduzido em até 50%.

Prêmio por terminar em primeiro lugar

Por fim, a equipe com maior número de pontos na temporada 2023-2024 será premiada com incentivo financeiro da Liga MX.

Além disso, pelo lado esportivo, esta equipe terá passagem direta para a Liga dos Campeões da CONCACAF e para as oitavas de final da Copa das Ligas (evitando a Fase de Grupos) na temporada seguinte.