Lil Durk faz caridade para sem-teto que transmite ‘All My Life’

Lil Durk espera-se que traga grandes números com seu novo álbum “Already Healed”, e ele está tirando um tempo para ajudar um fã que ajudou a divulgar a música … apesar de não ter um teto adequado para tocar as músicas !!!

Na quinta-feira, surgiu um vídeo de Durk se relacionando com um morador de Los Angeles. Pedro Ramírez um morador de rua que se tornou viral no TikTok por interpretar Durk e J. Cole vídeo de “All My Life” de dentro de sua tenda em um projetor de tela grande.

No início de maio, Pedro conversou com Raposa 11 news e explicou como ele usa um gerador pessoal para alimentar seu projetor e recarrega em uma estação de metrô próxima.

“All My Life” alcançou a posição No. 2 na Billboard Hot 100 e ainda está no Top 10 em No. 7. Então, sim… Durk tem bons motivos para agradecer ao Pedro!!!