Lil Jon DJs The Sozahdahs Party na presença de Giant Python & Camel

Lil Jon‘s não é DJ apenas para as pessoas, ele também tem animais vivos na multidão … como evidenciado em seu último show em West Hollywood.

O rapper de “Shots” balançou a casa para a festa de estreia da série “Secrets & Sisterhood: The Sozahdahs” na quinta-feira, um show que também contou com uma píton birmanesa e um camelo na lista de convidados.



Confira o vídeo, obtido por TMZ Hip-Hopmostrando o Rei do Crunk fazendo suas coisas nas plataformas giratórias dentro do Classic Cat enquanto a cobra saltava de pessoa para pessoa e o camelo postado do lado de fora.

Fomos informados de que Jon não interagia com os animais – mas ainda assim transformou o clube em um zoológico absoluto com seus próprios discos de sucesso como “Shots” e “Yeah!” além de outras jams que falaram com o Sozahdah Herança afegã das irmãs.