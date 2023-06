Lil Uzi Vert e JT lutam no BET Awards, equipe nega que Ice Spice tenha sido o motivo

Lil Uzi Vert e sua namorada City Girls JT entrou em uma discussão acalorada durante o BET Awards… com muitos fãs acreditando Tempero Gelo é o culpado pela luta.

O vídeo circulou de JT do programa de domingo à noite batendo em Uzi Vert com seu telefone várias vezes, acusando-o de ser uma “groupie”.

Os fãs especularam que ela estava chateada com a performance de Uzi durante o BET Awards, onde ele gritou Ice Spice, cantando: “Eu tenho uma boa esposa/Peruca saiu duas vezes/Ela ficou um pouco afro, parece Ice Spice.”

Fontes dentro do acampamento de JT dizem TMZ Hip-Hop sua explosão com Uzi não teve nada a ver com Ice … ela ficou frustrada quando perdeu seu assento depois que o público se remexeu. Dizem que JT ama Ice e não há nem um pingo de carne entre eles.