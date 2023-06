Lily-Rose Depp defende papel ousado em The Idol: “É tudo eu”

Lily-Rose Deppfilha de atores renomados Johnny Depp e Vanessa Paradislança luz sobre sua atuação ousada na nova série O ídolo. A atriz de 24 anos foi acusada de nudez excessiva e cenas explícitasmas ela insiste que é tudo de bom gosto.

Em entrevista exclusiva, Lírio-Rosa defende seu papel como diva pop Jocelyn, que enfrenta uma jornada tumultuada após um colapso mental. O show, exibido em Céu Atlânticoinvestiga o relacionamento complexo de Jocelyn com o perverso líder do culto e guru da autoajuda, Tedros, interpretado pelo cantor O fim de semana.

Apesar do conteúdo explícito, Lírio-Rosa expressa com ousadia seu prazer em revelar tudo pelo bem do personagem. Ela ainda descreve as cenas como “terapêutico,” descartando a necessidade de um dublê de corpo. Lily-Rose acredita que todos os aspectos do retrato do personagem, incluindo o nudez intencionalserve a um propósito e permite que ela transmita quem Jocelyn realmente é.

No entanto, O ídolo não tem sido sem seus críticos. O cenas altamente explícitas, envolvendo pornografia de vingança, automutilação, abuso de drogas, masturbação, asfixiae um encontro sexual com uma faca, levaram alguns a rotular o programa como “pornografia de tortura” e uma “fantasia de estupro”. A série dividiu especialistas e telespectadores, com alguns descrevendo-a como uma “fantasia do homem tóxico” que é mais regressiva do que transgressiva.

Lily-Rose Depp desafia reação e encontra catarse em papel provocativo

Apesar da reação, Lily-Rose afirma que ela não se sentiu explorada ou objetificada durante as filmagens. Ela compartilha que acha que realizar tais cenas é catártico e emocionalmente desgastante, proporcionando uma sensação de libertação. Lily-Rose enfatiza que, mesmo ao retratar eventos fictícios, ela extrai de suas próprias emoções para trazer autenticidade ao seu personagem.

Para se preparar para seu papel, Lily-Rose mergulhou na personalidade de Jocelyn, apesar do forte contraste com sua própria vida. Criada no mundo da atuação e da moda, Lily-Rose teve que encontrar terreno comum com as lutas do personagem, como o desejo de confiança, a validação como artista e o sentimento universal de insegurança.

O 76º Festival Internacional de Cinema de Cannes viu o retorno de Lily-Rose à França para o pré estreia de O Ídolo. Seus pais permaneceram em silêncio sobre a decisão de sua filha de expor-se nas séries. Lily-Rose sugere brincando que eles podem preferir que ela seja mais modesta, dizendo: “Acho que nenhum pai quer que seu filho fique com frio, então tenho certeza que eles gostariam de um cobertor em mim.”

Com seu retrato destemido em O ídolo, Lily-Rose Depp desafia os limites da nudez na tela e empurra o envelope da expressão artística. Como a série continua a cativar o público, resta saber se será lembrada como uma inovação. triunfo ou um contencioso passo em falso no reino do entretenimento.