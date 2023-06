Linda Hamilton, icônica estrela de ‘Exterminador do Futuro’, se junta à 5ª temporada de ‘Stranger Things’

“Coisas estranhas” Temporada 5 acabou de receber um grande impulso com a adição de Linda Hamilton ao seu elenco talentoso. O emocionante anúncio veio durante Tudum da Netflix evento, deixando os fãs ansiosos para ver o novo personagem de Hamilton em ação. A partir de agora, detalhes específicos sobre seu papel estão sendo mantidos em sigilo.

Hamilton é amplamente reconhecida por seu retrato icônico de Sarah Connor no “Exterminador do Futuro” franquia de filmes. Ela originou o papel no filme inovador de 1984 e continuou a cativar o público com seu retorno na sequência de grande sucesso “Exterminador do Futuro 2: Dia do Julgamento“(1991) e o filme de 2019”Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.”

Seus impressionantes créditos de atuação também incluem filmes notáveis ​​como “filhos do milho” e a amada série de TV “A bela e a fera”, que lhe rendeu aclamação da crítica com uma indicação ao Emmy e duas indicações ao Globo de Ouro.

Juntando-se a outros ícones dos anos 80 que enfeitaram o mundo de “Stranger Things”, Hamilton segue os passos de Winona Ryder, Matthew Modine, Sean Astin, Paul Reiser, Cary Elwes e Robert Englund.

A produção da 5ª temporada ainda não começou

Enquanto os fãs aguardam a chegada de Temporada 5, foi anunciado em fevereiro de 2022 que isso marcaria o capítulo final da amada série. No entanto, nenhuma data de estreia foi revelada ainda, e a produção ainda não começou.

criadores da série, os Irmãos Dufferrevelou em maio que começaram a escrever a temporada final em 2022, mas suspenderam a produção devido ao Guilda dos Escritores da América (WGA) batida. Eles expressaram sua esperança por uma resolução justa, afirmando: “Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que todos possamos voltar ao trabalho. Até lá – acabou. #wgastrong.”

Embora o show principal possa estar chegando ao fim, “Coisas estranhas” está expandindo seu universo em uma grande franquia. A Netflix e os Duffer Brothers já estão trabalhando em uma série spinoff live-action e um programa de animação.

Com Linda Hamiltoninclusão e emocionante expansão da franquia, o mundo de “Coisas estranhas” continua a cativar o público e transportá-lo para um mundo inesquecível de mistério e nostalgia.