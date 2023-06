Lionel Messi se aproxima da MLS e recebe oferta formal do Inter Miami

Lionel Messi jogando no MLS está mais perto de acontecer do que nunca após sua saída do Paris Saint-Germain. Ele já recebeu uma oferta formal do Inter Miami, por MARCA fontes.

Messi, de 35 anos, assinaria um contrato para jogar em Miami por pelo menos três temporadas com um salário “razoável”, mas claramente longe dos US$ 400 milhões por ano oferecidos pelo Al Hilal da Arábia Saudita.

Vídeo | Shaquille O’Neal quer conhecer Lionel Messi

O reinante Copa do Mundo FIFA campeão, no entanto, se tornaria o jogador mais bem pago da liga. Cada MLS A equipe pode ter até três jogadores de franquia em suas fileiras, cada um excedendo $ 1 milhão em salário anual.

O salário de Messi ultrapassaria em muito o preço mínimo de um jogador franqueado.

O contrato do Inter Miami é a única oferta formal apresentada a Messi além da da Arábia Saudita.

Messi de volta ao Barcelona?

Há também a opção de voltar para FC Barcelona. Messi deixou bem claro seu desejo de retornar, mas o clube precisa atender a algumas demandas financeiras que atualmente os impedem de contratá-lo.

Esta oferta da MLS indica que o futuro de Messi é ainda mais incerto do que o estimado anteriormente.

Embora Messi não tenha uma casa própria em Miami, sua empresa possui uma propriedade de luxo na cidade que atualmente aluga para fins comerciais.

No final, tudo se resume a onde Messi e sua família se sentem mais confortáveis, então Miami não é uma opção terrível.