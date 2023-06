Lista principal de códigos remotos universais da GE para Vizio TV 2023: como usar

Pode valer a pena comprar um controle remoto universal que funcione com uma variedade de dispositivos se você estiver cansado de procurar diferentes controles remotos para diferentes dispositivos. Este controle remoto universal GE pode ser programado facilmente e vem pré-programado para a maioria das marcas populares. Talvez você esteja curioso sobre os códigos do controle remoto universal GE se comprou recentemente um controle remoto universal GE.

Se você estiver procurando por um controle remoto universal, considere os controles remotos universais da GE. Cada um desses controles remotos geralmente custa menos de dez dólares, tornando-os uma opção acessível. Com um GE Universal Remote, você pode controlar uma ampla gama de dispositivos, incluindo televisores Vizio. Neste guia, você aprenderá sobre os códigos remotos universais da GE para TVs Vizio.

O que é controle remoto universal?

Com um controle remoto universal, você pode controlar vários aparelhos e dispositivos eletrônicos, incluindo TVs, DVD players e decodificadores de TV a cabo. Ao usar um controle remoto para controlar todos os dispositivos eletrônicos, você não precisa mais carregar vários controles remotos para diferentes dispositivos.

É possível controlar praticamente qualquer dispositivo eletrônico com um controle remoto universal, pois ele pode reconhecer e trabalhar com diferentes marcas e modelos de eletrônicos. Além do controle de volume, seleção de canal e reprodução, os usuários podem personalizar várias funções com um controle remoto universal.

Alguns controles remotos universais avançados apresentam controle de voz, botões retroiluminados e telas sensíveis ao toque para tornar o controle de vários dispositivos ainda mais fácil. Com o controle de voz, os usuários podem operar seus dispositivos eletrônicos sem nunca tocar no controle remoto. Em condições de pouca luz, os botões retroiluminados facilitam o uso do controle remoto e as telas sensíveis ao toque facilitam ainda mais a personalização e o controle do dispositivo.

Como funcionam os códigos remotos universais da GE?

Seu controle remoto se comunica com seu dispositivo por meio de códigos remotos universais da GE. Para controlar um dispositivo, os controles remotos requerem um conjunto de códigos inseridos neles. Usando o controle remoto, você pode mudar de canal, ajustar o volume e realizar outras ações após inserir o código correto.

Existem códigos no manual de instruções que acompanha o controle remoto. Você também pode procurar os códigos online. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir para programar seu controle remoto universal GE:

Você precisa ligar o dispositivo que deseja programar. Depois, mantenha pressionada a tecla “ Pesquisa de código ” no controle remoto até que a luz indicadora acenda. Escolha o dispositivo que deseja programar, como uma TV, DVD player ou decodificador de TV a cabo. Para o seu dispositivo, digite o código de três dígitos . Pressione e solte o botão “ Pesquisa de código ” botão. Use o controle remoto para controlar o dispositivo. Você pode repetir essas etapas com um código diferente se não funcionar.

Existem códigos que não funcionam em todos os dispositivos, portanto, esteja ciente disso antes de comprar. Para encontrar o código correto, use a função “Pesquisa de código” do controle remoto se não encontrar um que funcione com o seu dispositivo. Controles remotos com “Pesquisa de código” encontram automaticamente os códigos corretos para os dispositivos que você deseja programar.

Códigos remotos universais da GE para TVs Vizio 2023: lista principal

Os controles remotos universais GE podem ser programados para controlar TVs Vizio com códigos de quatro dígitos que variam de acordo com o modelo. Dependendo de qual modelo de TV Vizio você possui, os códigos serão diferentes. No GE Universal Remotes, há três listas de códigos. Cada lista contém códigos diferentes. Você precisará verificar o adesivo dentro do compartimento da bateria do controle remoto para determinar qual lista de códigos você deve usar. Nesta etiqueta, você encontrará a lista de códigos que o ajudará a selecionar a lista de códigos correta.

Você pode usar a tabela a seguir para localizar os códigos de controle remoto para sua TV Vizio depois de identificar a lista de códigos correta. Abaixo está a lista de códigos para modelos de TV Vizio CL3, CL4 e CL5. Além dos inúmeros códigos fornecidos, determinar qual código usar pode ser um desafio.

Se você não sabe qual é a marca e o modelo da sua TV Vizio, use a tabela abaixo para determinar o código correspondente. Tente outro código até encontrar um que funcione para sua TV Vizio se o primeiro código não funcionar.

Modelo códigos Vizio TV, CL4 6121, 5611, 5631, 5561, 6111, 5651, 5621, 5711, 6131 Vizio TV, CL3 5561, 5571, 5581, 5591, 5631, 5641, 5651, 5601, 5611, 5621, 5661, 5671, 5681, 5691, 2021, 3651, 3741, 3851, 4081, 5701, 5 711, 2901, 1471, 1741, Vizio TV, CL5 5631, 5611, 6121, 6131, 6111, 5651, 5621, 5711, 5561, 6471, 6511,

Como usar os códigos de controle remoto universal da GE

Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir para programar o controle remoto da TV Vizio:

Verifique o controle remoto e ligue a TV. Certifique-se de ter os códigos prontos da lista. Seu controle remoto GE CONFIGURAR botão ficará vermelho quando você o mantiver pressionado. Pressione o botão no dispositivo. Assim que a luz vermelha piscar, ela deve permanecer acesa. Na lista, selecione o código que corresponde ao seu dispositivo. Agora que você programou seu controle remoto para sua TV Vizio, ele está pronto para uso. Para verificar se está funcionando corretamente, ligue e desligue a TV e tente outras teclas.

As etapas podem ser repetidas selecionando outro código da lista e verificando novamente as teclas do controle remoto se alguns botões não funcionarem. Usando estas etapas simples, você pode facilmente programar seu controle remoto e desfrutar de uma experiência de visualização mais agradável.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você em Códigos remotos universais GE para TVs Vizio. Espero que você ache este artigo útil. Enquanto isso, comente abaixo se tiver alguma dúvida e nos avise.

