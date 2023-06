Livros que o graduando em Letras precisa ler

Os estudantes de licenciatura em Letras podem se beneficiar da leitura de diversos livros considerados fundamentais para a formação nessa área. Essas obras abrangem diferentes períodos e gêneros literários, além de explorar questões linguísticas e teóricas relevantes para a compreensão da literatura e da linguagem.

Pensando nisso, apresentamos abaixo alguns livros fundamentais para estudantes de licenciatura em Letras. Confira a seguir!

A obra intitulada O Cânone Ocidental, de Harold Bloom, apresenta uma seleção de autores e obras considerados fundamentais na tradição literária ocidental, discutindo sua importância e influência. Através do livro Teoria do Romance, Georg Lukács discute a natureza e a função do romance, explorando sua relação com a sociedade, a história e a representação da vida.

Já na obra A Poética do Espaço, Gaston Bachelard aborda a relação entre a poesia e os espaços físicos, explorando como a imaginação e a memória são evocadas pelos ambientes.

Outro livro de relevância para os estudantes de Letras é Teoria do Drama Moderno: Uma pesquisa sobre o drama contemporâneo, de Peter Szondi. Nessa obra o autor analisa o teatro moderno, discutindo as principais tendências e inovações dramáticas do século XX.

Algumas obras literárias canônicas

Dom Casmurro, de Machado de Assis

Considerada uma das obras-primas da literatura brasileira, esse romance de Machado de Assis aborda questões como amor, ciúme e memória. Além disso, a obra conta com uma narrativa complexa e uma análise psicológica profunda.

Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa

Esse romance modernista é conhecido por sua linguagem inovadora e pela abordagem de temas como a vida no sertão, a violência e a busca pela identidade. Além disso, a linguagem poética é destaque, sendo o livro considerado uma das maiores obras da literatura brasileira.



Macunaíma, de Mário de Andrade

Publicado pela primeira vez em 1928, esse livro é uma das principais obras do modernismo brasileiro. Nesse sentido, a obra apresenta uma narrativa surrealista e satírica, explorando a cultura brasileira e questões de identidade nacional.

O Cortiço, de Aluísio Azevedo

Nesse romance naturalista, Azevedo retrata a vida dos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX. Portanto, a obra aborda temas como a miséria, a decadência moral e as desigualdades sociais.

A Hora da Estrela, de Clarice Lispector

Com uma linguagem introspectiva e uma abordagem intimista, Clarice Lispector apresenta a história de Macabéa, uma jovem nordestina. A personagem vive na cidade grande e enfrenta a solidão e a marginalização.

Livros pedagógicos

Os estudantes de Letras, além de se aprofundarem em obras literárias, também podem beneficiar-se da leitura de livros relacionados à educação, pedagogia e didática. Essas obras contribuem para a compreensão dos processos educacionais, da formação de leitores e do ensino de línguas. Aqui estão algumas delas:

“Pedagogia do Oprimido” – Paulo Freire: Essa obra é um clássico da pedagogia. Nela o educador discute a importância da educação como instrumento de libertação e transformação social. Nesse sentido, temas como a pedagogia crítica e a relação entre educador e educando são destaques.

“Leitura e Produção Textual” – Ingedore Koch e Vanda Elias: Essa obra aborda os processos de leitura e produção de textos, discutindo estratégias de compreensão, interpretação e escrita. Além disso, a obra apresenta questões relacionadas ao ensino de língua portuguesa.

“Língua e Liberdade” – Noam Chomsky: Chomsky discute a relação entre linguagem, poder e ideologia, explorando como a linguagem influencia e é influenciada pelo contexto social e político.

“A Formação Social da Mente” – Lev Vygotsky: Vygotsky apresenta sua teoria socioconstrutivista. Nesse sentido, o autor discute como a interação social e cultural influencia o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem.

“Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa” – Ingedore Koch: Nessa obra, Koch discute estratégias e metodologias para o ensino de língua portuguesa. Portanto, o livro aborda questões como leitura, escrita, gramática e análise linguística.

