Loft Design ABRE MAIS DE 40 VAGAS; Se inscreva!

A Loft Design, a maior e mais premiada rede de franquias no segmento de eletrônicos e acessórios para smartphones e gadgets do país, está com novos empregos em aberto no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos:

Analista de Importação – Florianópolis – SC – Efetivo;

Analista Presencial de Recrutamento e Seleção – Florianópolis – SC – Efetivo;

Consultor de Franquias – Florianópolis – SC – Efetivo;

Estágio Comercial – Florianópolis – SC – Estágio;

Estágio Setor Atendimento Franquias e SAC – Florianópolis – SC – Estágio;

Gerente de Loja/Franquia – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja/Franquias – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Loja – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Gerente de Operações de Franquias – Florianópolis – SC – Efetivo;

Subgerente de Loja – Recife – PE – Efetivo;

Subgerente – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor de Lojas – Curitiba – PR – Efetivo;

Técnico de Assistência Técnica – Osasco – SP – Efetivo;

Técnico de Assistência Técnica – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico em Manutenção de Celular – Recife – PE – Efetivo;

Técnico em Manutenção de Celular – Eusébio – CE – Efetivo;

Vendedor de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor de Loja – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor de Loja – Recife – PE – Efetivo.

Mais sobre a Loft Design

Sobre a Loft Design, é válido frisar que a empresa está desde 2013 no mercado, e hoje já conta com 60 lojas em todo o Brasil.

A Loft possui a mais completa linha de produtos e acessórios do mercado, com mais de 1.300 itens, capazes de atender a todo o tipo de demanda, caracterizando assim outro importante diferencial da marca.

A assistência técnica de smartphones com a solução multifuncional NSYS é mais uma oportunidade de ganhos aos investidores Loft Franquias.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



