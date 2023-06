Los Angeles Lakers pode ir atrás de Chris Paul se ele for cortado pelo Phoenix Suns

Emesmo que ele já jogou para Los Angeles Clippers, Chris Paul ainda poderia fazer isso Los Angeles Lakers durante a baixa temporada. Tudo vai depender se o Phoenix Suns decidir fazê-lo assinar um novo contrato ou se livrar dele antes do início da nova temporada. O Lakers mostrou que atualmente não tem um armador adequado que possa liderar o time em seu jogo na próxima temporada. Pessoas como D’Angelo Russell ou Dennis Schrder não foram capazes de viver de acordo com o padrão. Ser varrido nas finais da Conferência Oeste pelo Denver Nuggets forçou o Lakers a considerar uma grande mudança na estrutura da equipe e Chris Paul poderia fazer parte dessa renovação. Mas qual é exatamente o cenário que o Lakers está considerando para Chris Paul?

O Lakers adicionaria Chris Paul à sua lista de muitos armadores

Atualmente, Los Angeles Lakers tem Russell, Schrder e Austin Reaves na posição de armador. Todos os três tiveram seus momentos na temporada passada, mas ambos engasgaram quando chegou o grande momento para eles responderem à pressão. Como um jogador que nunca ganhou o campeonato da NBA, Chris Paul ainda é considerado um futuro Hall da Fama. Uma honra que poucos jogadores na história da NBA podem dizer que receberam depois de se aposentar. De acordo com Eric Pincus, do The Bleacher Reportos Lakers planejam entrar no lugar de Paul se o sóis renunciar ao seu contrato. Mas também planejam manter todos os outros jogadores em sua posição para mantê-lo como mentor de todos eles. Apesar de ainda não ter conseguido ganhar um anel, Chris Paul continua sendo um dos jogadores mais divertidos da NBA.

Quando ainda jogava no Los Angeles Clippers, a família de Chris Paul decidiu permanecer na cidade, apesar de sua decisão de jogar em diferentes cidades do país. Voltar para Los Angeles não deve ser difícil em termos de adaptação. Recentemente, Chris Paul foi visto atirando em uma das instalações do Los Angeles Lakers, o que pode ser considerado uma mensagem para todos os fãs do Lakers. Na escalação inicial potencial para o Lakers se Paul chegar, Pincus coloca Chris Paul ao lado de D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James e Anthony Davis em uma escalação inicial potencial para a próxima temporada. Chris Paul é o elo que faltava para o Lakers lutar por um novo título na próxima temporada?