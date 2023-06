Quando limpamos a casa, normalmente visamos organizar e limpar todos os lugares, mas muitas vezes, seja por esquecimento, ou por falta de tempo, deixamos alguns lugares da casa para “limpar depois”, e esse dia nunca chega. Por isso que hoje, indicaremos lugares da casa que sempre são deixados para depois na limpeza.

Lugares da casa que sempre são deixados para depois na limpeza

Apresentamos na sequência, os lugares “esquecidos” da casa, na hora da limpeza. Sabe aqueles lugares: “depois eu limpo” que sempre ficam sujos por um bom tempo, são eles que vamos apontar neste artigo.

Limpeza do cooktop e/ou fogão

Se você tem um fogão em casa, está provavelmente acostumado a limpar a tampa de vidro. Na hora de limpar, prefira usar detergente neutro e a parte macia da esponja de pia. Em seguida, retire o detergente com um pano úmido, e seque com um pano seco.

Mas aposto que você esqueceu de limpar o fundo do fogão, onde muito da gordura se acumula com o tempo. A melhor maneira de limpar o fogão é virá-lo de lado, colocar um pano sobre ele, retirar a esponja e desinfetar tudo.

Higienizar a lixeira da cozinha

É normal retirar o lixo da lixeira todos os dias, e também é aceitável ser feita a limpeza da lixeira 1 ou 2 vezes na semana. Para esta finalidade, é possível misturar um pouco de desinfetante com água e deixar agir por alguns minutos.

Em seguida, lave a lixeira como de costume com detergente e água.



Você também pode gostar:

Limpeza do interior da cuba da pia

Você com certeza lava a cuba da pia todos os dias após lavar a louça, mas tem um cantinho que a gente sempre esquece de limpar, sendo esse espacinho logo abaixo da pedra, que sempre acumula sujeira.

A melhor maneira de limpar todas as fendas e se livrar do lodo é usar uma escova dentada.

Limpeza da parte traseira dos móveis

Outro cantinho que as pessoas esquecem de limpar regularmente é atrás dos móveis, que acabam ficando cheios de poeira e sujeira. As pessoas se esquecem de limpar regularmente atrás dos móveis, que ficam eventualmente cheios de poeira e sujeira.

Limpeza da soleira da porta de correr

Normalmente, na hora da limpeza, a concentração fica no chão e no pó dos móveis. E a soleira da porta de correr “fica para depois”. Assim, é fundamental retirar a peça pelo menos uma vez por mês para limpar atrás dela e a parede na qual está apoiada.

Você pode também utilizar o aspirador de pó, para sugar a sujeira, e em seguida, passar um pano úmido em toda soleira. Há pessoas que utilizam um pincel limpo para retirar a sujeira. Você pode optar entre um ou outro, mas não esqueça de finalizar com um pano úmido, e garantir que não fique pó neste lugar.

Limpeza das tomadas e interruptores de luz

As pessoas também se esquecem frequentemente de limpar as tomadas e interruptores em suas casas. Neste caso, é possível utilizar um pano umedecido com álcool, pelo menos uma vez por mês.

Limpeza dos travesseiros

É normal, que sejam trocadas e lavadas as fronhas dos travesseiros semanalmente. Mas, e os travesseiros?

Qual foi a última vez que você lavou e higienizou os travesseiros?

O ideal é que eles sejam limpos no mínimo a cada 6 meses.

Você pode colocar na máquina, usando o ciclo para roupas delicadas. Mas, procure fazer isso em um dia ensolarado para garantir boas condições de secagem. Só coloque de volta na cama, se o travesseiro estiver bem seco.

Limpeza da parte superior das portas e janelas

Limpar a parte superior das portas e janelas é algo que “sempre” fica para depois. Embora seja um lugar fácil de esquecer de limpar, é um espaço que acumula muita poeira e sujeiras com o tempo.

Por isso, tenha sempre em mente de realizar esta limpeza regularmente.

Limpeza do ventilador de teto

A limpeza do ventilador, é algo que sempre lembramos de fazer, quando terminamos a limpeza, e nos sentamos para descansar. Olhamos para cima, e: está lá o ventilador cheio de poeira e sujeiras.

Mas, agora dá preguiça, e fica para depois. A recomendação é fazer esta limpeza no mínimo a cada 15 dias, para não acumular muita poeira. Procure utilizar um pano úmido com água para fazer a limpeza, e se tiver muito sujo, pode usar uma esponja de pia com detergente.

Limpeza do controle remoto e o telefone

Por último, mas não menos importante, não se esqueça de limpar o controle remoto e o telefone também! Você pode use um pano umedecido com álcool para limpar.