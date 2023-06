Lula confirma novo concurso; confira!

O concurso do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foi confirmado pelo presidente Lula. Os esclarecimentos se deram durante entrevista nesta quinta-feira, 15 de junho.

O presidente reiterou sobre a necessidade de novas contratações e pontuou o déficit de servidores: “Estamos contratando um novo concurso para o Ibama, porque quando eu deixei a presidência, o Ibama tinha 1.700 funcionários, hoje o instituto conta só com 700 funcionários”.

Lula revela motivos para concurso IBAMA

Segundo o chefe do Estado, o quantitativo de servidores atuantes é pouco, e afeta diretamente no bom andamento das fiscalizações devidas.

Vale lembrar que, com isso, o edital ganha cada vez mais força, levando em conta, que o certame foi pontuado anteriormente por diversas autoridades, como por exemplo, ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo presidente do instituto, Rodrigo Agostinho.

É importante deixar claro que o último concurso do IBAMA aconteceu em 2021 e ofertou 568 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de R$ 4 mil e R$ 8,5 mil.

Processo seletivo do IBAMA

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) anuncia edital com 825 vagas por tempo determinado na Prevfogo para combate a incêndios florestais.

A duração de contrato será de seis meses e os aprovados serão realocados para os seguintes estados: Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rondônia e São Paulo.

Os interessados poderão se inscrever até 01 de julho nos endereços e horários divulgados no edital.



Vagas e requisitos IBAMA

São 825 vagas divididas da seguinte forma:

Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (665) – Exige ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário será de R$ 1.302,00;

(665) – Exige ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário será de R$ 1.302,00; Brigadista Chefe de Esquadrão (112) – Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos, possuir Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário é de R$ 1.953,00;

(112) – Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos, possuir Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário é de R$ 1.953,00; Brigadista Chefe de Brigada (48) – Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação na Categoria B e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. A remuneração é de R$ 2.604,00.

Além do citado acima, os aprovados do IBAMA terão direito a alguns benefícios, como por exemplo:

Auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio-transporte e seguro acidente.

Vagas do IBAMA por estado

Confira as oportunidades por estado:

Amazonas

Humaitá – TI Tenharim (29)

Apuí (29)

Humaitá – PA Maria Auxiliadora (15)

Bahia

Serra do Ramalho (15)

Itaetê (29)

Goiás

Cavalcante – Comunidade Engenho II (15)

Cavalcante – Comunidade Vão do Moleque (15)

Alto Paraíso (15)

Minaçú – TI Avá Canoeiros (15)

Teresina de Goiás (15)

Mundo Novo – PA Santa Marta (15)

Maranhão

Grajaú (29)

Amarante do Maranhão – Aldeia Juçaral (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Zutiwa (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Canudal (15)

Amarante do Maranhão – Aldeia Lagoa Comprida (15)

Amarante do Maranhão – TI Governador (15)

Fernando Falcão- TI Porquinhos (15)

Montes Altos – TIKrikati (15)

Buriticupú -Aldeia Lago Branco (15)

Bom Jardim – TI Caru (15)

Mais vagas IBAMA

Minas Gerais

São João das Missões (29)

Mato Grosso do Sul

Aquidauana – Aldeia Taunay Ipegue (15)

Aquidauana – Aldeia Limão Verde (15)

Miranda – Aldeia Cachoeirinha (15)

Porto Murtinho – Aldeia São João (15)

Porto Murtinho – Aldeia Alves de Barros (15)

Porto Murtinho – Aldeia Tomásia (15)

Pará

Itaituba (29)

Altamira – TI Menkragnoti (15)

Altamira – TI Baú (15)

Novo Progresso (15)

Monte Alegre (15)

Oriximiná (15)

Pau d’arco (15)

São Geraldo do Araguaia (15)

Mojú )15)

Piauí

Floriano (15)

Alvorada do Gurguéia (22)

Curimatá (15)

Uruçuí (15)

Paraná

Nova Laranjeiras- TI Rio das Cobras (15)

Rondônia

Porto Velho – PA Joana D’arc (15)

Machadinho D’Oeste (15)

Nova Mamoré (29)

Cacoal (15)

São Paulo

Sobre a Prevfogo

O Prevfogo é um Centro Especializado, dentro da estrutura do Ibama, responsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional, incluindo atividades relacionadas com campanhas educativas, treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisa. O trabalho do Prevfogo é realizado com as Superintendências Estaduais do Ibama.