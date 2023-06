LULA CONFIRMOU SAQUE ANTECIPADO de R$ 1.320 do PIS 2022 para HOJE (29/06)? Confira

Os empregados do setor privado já estão recebendo o PIS/PASEP 2021 desde fevereiro, com o primeiro grupo de beneficiados. Este benefício salarial está chegando ao fim, faltando apenas os nascidos em novembro e dezembro efetuarem o saque de até R$ 1.320, de acordo com a nova tabela. Mas, e quanto ao PIS 2022?

Espera-se que o abono salarial PASEP 2022, pago pelo Banco do Brasil, esteja disponível no Calendário PASEP 2024, assim como o PIS 2022. Este último é pago pela Caixa Econômica Federal, que agora liberou o app Caixa Tem para recebimentos.

Calendário PIS 2022: a data de pagamento foi divulgada?

Devido à pandemia da Covid-19, o pagamento do PASEP sofreu alterações, resultando no atraso do recebimento do abono salarial pelos trabalhadores. Portanto, o PIS/PASEP 2023 não se refere ao ano anterior de contribuição. Devido ao atraso, o PIS 2022 será pago apenas no calendário de 2024, que ainda não foi divulgado.

Pagamento do PIS em 2023

O pagamento do PIS é feito para os trabalhadores do setor privado que atendem aos requisitos mencionados abaixo. O valor é baseado no salário mínimo do ano em vigor.

Esse valor é reajustado anualmente de acordo com a inflação registrada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O novo salário mínimo de 2023 entrou em vigor em maio. Portanto, a tabela é de R$ 1.320, um aumento acima da inflação, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como fazer a consulta?

A consulta da disponibilidade do PIS 2022 pode ser feita por meio do portal Gov.br, da Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone de atendimento do Banco do Brasil: 0800 726 0207.



Quem tem direito ao PIS 2023 ano-base 2021?

Para ser elegível ao PIS 2023, referente ao pagamento do ano-base 2021, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter uma inscrição no PIS/Pasep com cinco anos ou mais;

Ter trabalhado, com registro em carteira, por pelo menos 30 dias em 2021;

Os dados devem estar atualizados na RAIS – Relação Anual de Informações;

Ter recebido uma remuneração média de até dois salários mínimos em 2021.

Saque do PIS/Pasep 2023

O saque do PIS 2023 começou em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e fevereiro. O abono salarial estará disponível até 28 de dezembro para aqueles que exerceram atividade e atendem aos requisitos.

Estima-se que 23,6 milhões de trabalhadores recebam montante neste ano. Ademais, o custo total para os cofres públicos é de R$ 24,4 bilhões.

Os pagamentos do PIS são liberados pela Caixa Econômica Federal e seguem o mês de nascimento. No caso do PASEP, o valor é liberado pelo Banco do Brasil e segue o dígito final da inscrição no programa.

Assim que o valor estiver na conta, será possível efetuar o saque. Aqueles que já possuem conta em um dos bancos terão a facilidade de receber no dia da liberação, mas não antes do calendário oficial.

Nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui – utilizando o Cartão Social e senha;

Em uma agência da CAIXA, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação;

Nos caixas eletrônicos.

Tabela de pagamento

A tabela de pagamento é uma grande dúvida para os trabalhadores. Isso porque o salário mínimo foi estabelecido em agosto do ano passado por Jair Bolsonaro, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no valor de R$ 1.302.

Em maio, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um aumento no salário mínimo – base para o pagamento do abono – para R$ 1.320. Este valor permaneceu 2,7% acima da inflação, por meio da PEC da Transição.

A tabela a partir de maio será a seguinte, com o valor de R$ 1.320:

1 mês trabalhado – R$ 110,00;

2 meses trabalhados – R$ 220,00;

3 meses trabalhados – R$ 330,00;

4 meses trabalhados – R$ 440,00;

5 meses trabalhados – R$ 550,00;

6 meses trabalhados – R$ 660,00;

7 meses trabalhados – R$ 770,00;

8 meses trabalhados – R$ 880,00;

9 meses trabalhados – R$ 990,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.100,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.210,00;

12 meses trabalhados – R$ 1.320,00.