Luta de boxe entre Chris Avila e Jeremy Stephens adicionada ao cartão PPV de Paul e Diaz

O exército Diaz estará com força total em 5 de agosto.

O ex-lutador do UFC e parceiro de treinamento de longa data de Nate Diaz, Chris Avila, enfrentará o também veterano do octógono Jeremy Stephens em uma luta de boxe de oito rounds no card pay-per-view da luta de Diaz contra Jake Paul no American Airlines Center em Dallas. A luta, que Avila anunciou quarta-feira em A Hora do MMAserá disputado em 168 libras.

“Estou animado porque estou pronto para me testar”, disse Ávila em A Hora do MMA. “Tenho lutado muito bem, então sei do que sou capaz e estou pronto para lutar contra os melhores agora, e acho que Jeremy Stephens é um bom desafio.

“Gosto dessa luta porque acho que é mais emocionante para as pessoas. As pessoas sabem quem ele é, ele teve uma boa passagem pelo UFC e, sim, todo mundo sabe quem ele é, então acho que é uma boa oportunidade para mostrar a todos o nível em que estou.”

Avila, 30, está 3-0 como boxeador profissional desde que voltou ao esporte em 2021 com uma decisão majoritária sobre o companheiro de equipe de Paul, Anthony Taylor. Ávila também capturou decisões sobre personalidades da Internet “Dr. Mike” Mikhail Varshavski e Paul Bamba.

Como lutador de MMA, Ávila compilou oito vitórias em 17 aparições profissionais enquanto competia sob os guarda-chuvas do UFC e do Bellator.

Stephens, 37, lutou por um empate por decisão majoritária com o ex-campeão dos penas do UFC, José Aldo, em sua estreia no boxe profissional em abril passado. Veterano com 51 lutas no MMA, Stephens competiu 34 vezes no UFC entre 2007 e 2021, vencendo 15 dessas lutas. Ele está empatado em terceiro lugar na história do UFC com seis bônus de Luta da Noite durante sua corrida.

Diaz e Paul encabeçam o pay-per-view de 5 de agosto com uma luta de boxe de 10 assaltos que será a estreia de Diaz no boxe profissional e a primeira luta desde sua saída do UFC.