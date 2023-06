Luta de exibição de Floyd Mayweather e John Gotti III termina em caos, várias brigas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Floyd Mayweather dar João Gotti IIIA luta de exibição terminou em completo caos na noite de domingo… com várias brigas acontecendo depois que os dois lutadores terminaram um com o outro no ringue.

A cena na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida, foi um caos absoluto … depois que Mayweather brincou com Gotti III por várias rodadas, o neto do chefe da máfia de Nova York deu início a uma confusão tentando ir atrás da lenda do boxe.

Você pode ver no vídeo filmado por espectadores na arena, depois que Gotti III foi desclassificado por segurar no sexto round, ele ainda tentou dar socos em Mayweather … o que levou várias pessoas a pularem no ringue para proteger o 50-0 boxer.

O caos estourou depois que Floyd Mayweather vs. A luta de John Gotti III foi interrompida. Gotti foi desclassificado. 😳🥊

Mais de uma dúzia de pessoas se envolveram… e enquanto a maior parte da briga consistia em empurrões e empurrões, vários socos foram desferidos.

Mayweather não parecia estar envolvido em nenhum dos caos – ele foi visto recuando para o seu canto longe de toda a ação – mas a briga durou vários minutos, no entanto.

Eventualmente, a ordem foi restaurada no ringue … mas isso não impediu que alguns se comportassem mal na arena independentemente.

Enquanto as pessoas voltavam para a área do vestiário… algumas ainda foram vistas atacando umas às outras – com mais socos sendo desferidos.

As coisas não pareciam muito melhores nas entranhas do local também … como a estrela de “Love & Hip Hop” Joseline Hernandez bater Grande Lex em uma luta selvagem.

Em algum momento, no entanto, cabeças mais frias finalmente prevaleceram … e nossas fontes dizem que Mayweather realmente tirou um tempo para suavizar as coisas com Gotti III.

Fomos informados de que TBE e outros dois de seu acampamento se encontraram com o boxeador e conversaram sobre as coisas … e agora há negociações para os dois potencialmente revanche no futuro.