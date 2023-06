Lutador de MMA luta com jacaré de 3 metros em cena selvagem do lado de fora da escola da Flórida

Você pode ver nas imagens que Dragich postou em sua página de mídia social, ele não parecia nem um pouco nervoso com a próxima luta … caminhando até o jacaré com uma camisa de manga curta e calças justas.

Por fim, Dragich conseguiu enganchar sua cabeça com um mastro de captura … mas o jacaré não caiu facilmente, fazendo com que um grupo de espectadores próximos gritasse de medo.

Ele rolou várias vezes em um esforço para se libertar de Dragich … embora, eventualmente, o homem tenha conseguido encurralá-lo com a ajuda dos respondentes do JFRD.

“Muitos lutadores entenderão que, quando você vai para o cage, fica nervoso, mas quando a porta do cage fecha, você precisa se concentrar e, honestamente, é disso que me lembro daquela noite”, disse Dragich.

Claro, ele está longe de ser a primeira figura notável a entrar em brigas com criaturas assustadoras – uma lenda do UFC Khabib Nurmagomedov ganhou fama por lutar com ursos regularmente. E, quem poderia esquecer Chuck Norris‘ própria inclinação com um urso?!?