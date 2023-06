Machine Gun Kelly fica furioso com o vocalista do All-American Rejects por causa do encontro com Megan Fox

EUum episódio recente do “Atum na Torrada com Stryker” podcast, All-American Rejects cantor Tyson Ritter lançou uma bomba sobre um confronto intenso com o rapper que virou ator Metralhadora Kelly. Ritter revelou que NSC ficou “balístico” com ele depois que ele se aproximou do noivo de MGK, Megan Foxcom uma ideia de cena para seu novo filme, “Johnny e Clyde.”

O incidente se desenrolou quando Ritter fez uma visita a trailer da raposa no set. Mal sabia ele que NSC estaria lá também, e as tensões aumentaram rapidamente. Ritter contou: “Eu vou [to Fox’s trailer] e lá está o homem dela com ela. Esse tal de Colson, que você conhece como Machine Gun Kelly. Eu o chamo de ‘Pistol Pete.'” Parece que a sugestão inócua de Ritter não caiu bem com MGK.

Ritter havia proposto uma cena onde, durante a morte do personagem de Fox, o personagem de Ritter colocou os dedos na boca dela. Ele explicou: “Ela é como uma vilã, eu sou como seu capanga.” No entanto, reação de MGK estava longe do que Ritter esperava. “Colson gosta de ir de zero a gostar de raiva e incrível, super zangado”, revelou Ritter. “Ele ficou super chateado comigo perguntando se eu poderia colocar meus dedos na boca de Megan Fox, e eu sabia que ela estava bem ali, e ele ficou louco. Ele meio que entrou no modo maníaco.”

Apesar do confronto acalorado, Ritter surpreendentemente viu um forro de prata. Ele usou a experiência como inspiração para outro filme em que trabalhava na época. “O que aconteceu depois disso foi o maior presente para o meu papel no outro filme”.filha do prisioneiro‘”, Ritter compartilhou. Ele explicou que seu personagem em “Prisoner’s Daughter” também teve uma cena em que ele teve que fazer a transição da calma para a explosiva, e a explosão de MGK o ajudou a descobrir isso.

Enquanto Ritter apreciou a assistência não intencional, ele admitiu que ele e MGK nunca resolveram suas diferenças após o incidente. “Sem resolução. Eu estava tipo, acho que toda a experiência foi como, ‘O que diabos está acontecendo?'”, lembrou Ritter. Apesar da falta de reconciliação, ele teve palavras gentis para Fox, chamando-a de “uma namorada para trabalhar”.

O relacionamento de Megan Fox e Machine Gun Kelly dá outra reviravolta com drama no set

O incidente acrescenta outra camada à relacionamento complexo entre Fox e MGK. o casal conseguiu noivo em janeiro de 2022, mas enfrentou rumores de separação apenas um mês depois, quando Fox excluiu todas as fotos de MGK de suas redes sociais. No entanto, eles foram vistos mais tarde participando de aconselhamento de casais, sugerindo que estavam trabalhando em seu relacionamento. Em fevereiro, Fox negado as alegações de infidelidade, enfatizando que não houve interferência de terceiros em seu relacionamento.

Em abril, o casal apareceu para reconciliar, como eles foram vistos de férias juntos no Havaí. No entanto, fontes sugerem que a Fox está fazendo MGK “Faz por isso” para reconstruir sua confiança. Os altos e baixos de seu relacionamento continuam a cativar os fãs e manter os holofotes em suas vidas pessoais.

Como o filme “Johnny e Clyde” chegou aos cinemas este mês, os fãs e especialistas da indústria estão curiosos para ver como as tensões no set podem ter afetado o produto final. Só o tempo dirá se o eletrizante drama fora da tela se traduz em uma performance igualmente cativante na tela grande.