Madonna internada na UTI após ser encontrada inconsciente devido a uma infecção bacteriana

Tele Rainha do Pop, Madonna teria sido considerado inconsciente em 24 de junho e levado imediatamente às pressas para o hospital. Ela foi internada na UTI e imediatamente entubada. Sua filha, Lourdes Leão esteve ao lado de Madonna durante todo o susto de saúde que ocorreu em Cidade de Nova York. Aquele que confirmou isso para vários meios de comunicação, como Sky News ou Página Seis era seu empresário, Guy Oseary. Ele revelou que os tubos permaneceram na popstar por um dia inteiro e depois foram removidos. Segundo ele, os médicos disseram Madonna entes queridos, ela sofreu uma infecção bacteriana que colocou sua vida em perigo real. Foi tão grave que ela permaneceu na UTI por vários dias.

Boas notícias sobre a saúde de Madonna

Vendo isso pelo lado bom, Madonna O gerente revelou que a estrela está atualmente no caminho para uma recuperação de 100%, apesar de passar por essa experiência de risco de vida. Ela permanece em observação, mas sua vida não está sozinha em nenhum tipo de perigo, embora ela tenha que cuidar de si mesma por alguns meses. As infecções bacterianas tendem a diminuir as defesas do hospedeiro por longos períodos de tempo e os deixam vulneráveis ​​a outros tipos de bactérias ou vírus. o melhor para madona é descansar e se isolar por um tempo, longe do resto do mundo até que ela recupere toda a sua saúde.

Madonna também adia turnê mundial

Infelizmente para todos os seus fãs, vários de seus shows tiveram que ser adiados e atualmente não há data de remarcação para nenhum deles. Esperava-se que Madonna iniciasse uma turnê global de 84 datas em 15 de julho na Rogers Arena em Vancouver. No entanto, Oseary confirmou que sua equipe compartilhará mais detalhes sobre a turnê em breve, mas a saúde de Madonna é a principal prioridade no momento. Espero que ela possa se recuperar desse episódio o mais rápido possível.