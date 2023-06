Madonna vende mansão Hidden Hills por US$ 23 milhões

madona descarregou sua bela mansão em Hidden Hills… e a Rainha do Pop está ganhando uma fortuna com a venda, segundo o TMZ.

Madonna recentemente vendeu seu raio de luz por US $ 23 milhões. Sua propriedade inicialmente chegou ao mercado com um Preço de US$ 26 milhões antes de reduzi-lo para $ 23,5 milhões. O comprador fez com que ela raspasse 800 metros, então aqui estamos.