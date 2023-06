Mãe de Mbappé se arrisca a representar outros jogadores e contrata jovem promissor

Fayza Lamarique já atua como agente de seus filhos Kylian e Ethan Mbappéagora procura representar outros jogadores de futebol, relata o L’Equipe na quinta-feira.

A advogada e ex-jogadora profissional de handebol vai recrutar vários agentes licenciados e, além dos filhos, seu primeiro cliente será atacante Ryan Cherkium jovem de 19 anos que atualmente joga pelo Lyon mas tem gerado interesse de Paris Saint-Germain.

O acordo para representar Cherkium atacante que PSG estão olhando, foi alcançado há várias semanas, acrescenta o jornal.

A empresa KEWJF

Evento é presidente da empresa parisiense KEWJF, batizada com o nome das siglas dos nomes dos familiares, que inicialmente cuidou da carreira de seus filhos Kylian (24) e Ethan (16 anos e atualmente nas categorias de base do PSG).

Em dias recentes, Evento mais uma vez ganhou as manchetes da imprensa francesa após Kylian Mbappéa confirmação de que ele não permanecerá em PSG no final da próxima temporada e suas conversas com os dirigentes do clube para esclarecer suas respectivas posições.