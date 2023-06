Mãe de Takeoff processa local onde rapper do Migos foi morto

Decolar ‘sufocar Titânia Davenport entrou com um processo de homicídio culposo contra o local de Houston, onde o rapper do Migos foi baleado e morto em 1º de novembro.

De acordo com os documentos do tribunal, obtidos pelo TMZ Hip Hop, Davenport afirma que as empresas por trás do 810 Billiards & Bowling falharam em tomar as medidas de segurança apropriadas para proteger os convidados no local… incluindo seu filho, Takeoff.