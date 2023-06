Magic Johnson ‘bate’ o Heat após derrota para o Nuggets: eles não têm tanto talento quanto o Denver

Los Angeles Lakers lenda Magic Johnson acredita que há uma disparidade significativa de talentos entre os Denver Nuggets e calor de Miami.

Seguindo o pepitas‘ comandando a liderança da série 3-1 após o jogo 4, Johnson enfatizou a evidente diferença entre as equipes. Denver mostrou seu domínio no jogo, estabelecendo uma vantagem de até 17 pontos antes de garantir uma vitória por 108-95.

Inicialmente, Miami parecia capaz de representar um desafio para Denver já que conquistou uma vantagem de três pontos no primeiro quarto e no início do segundo.

Uma grande vantagem

No entanto, mal sabiam eles que esta seria a sua maior vantagem do jogo. O pepitas rapidamente assumiu o controle, com Aaron Gordonimpressionante desempenho de 27 pontos e Nikola JokicA exibição geral de 23 pontos, 12 rebotes, quatro assistências, três roubos de bola e três bloqueios.

Jamal Murray também desempenhou um papel fundamental com seu desempenho histórico, contribuindo com 12 assistências sem uma única virada ao lado de seus 22 pontos.

Observando o pepitas‘ dominância completa, Johnson apontou a clara disparidade na profundidade das duas equipes.

“No final das contas, esta Série Final se resume ao fato de que o pepitas são uma equipe mais talentosa do que a Aquecer” Magia escreveu no Twitter.

Enquanto o pepitas‘ profundidade superior é evidente, muitos anteciparam que o Aquecer daria uma luta formidável. Afinal, eles haviam derrotado favoritos mais fortes como o Milwaukee Bucks e celtas de Boston nos playoffs da NBA de 2023.