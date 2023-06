mais de 5 milhões receberão segundo lote da restituição

Dentro de mais algumas horas, a Receita Federal deverá liberar a consulta aos nomes que poderão receber o segundo lote da restituição do Imposto de Renda. De acordo com as informações oficiais do Fisco, pouco mais de 5 milhões de pessoas deverão receber o saldo em suas contas a partir da próxima semana.

A consulta que será liberada hoje, estará disponível no site oficial da Receita Federal a partir das 10 horas da manhã. Ao todo, o Fisco espera liberar algo em torno dos R$ 7,5 bilhões para esta segunda rodada. A ideia é atender apenas as pessoas que estão nos chamados grupos prioritários. Veja quem recebe:

130.088 contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

978.397 pessoas com mais 60 anos;

70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

468.889 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério

3.490.513 de contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX.

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda foi pago ainda no último dia 31 de maio, e o segundo será pago no dia 30 de junho. Qualquer cidadão pode consultar os dados sobre a sua conta. Caso ele não esteja confirmado para este segundo lote, terá ainda outras três chances no decorrer deste ano de 2023. Veja no calendário abaixo:

1º lote da restituição – pago em 31 de maio;

2º lote de restituição – consulta em 23 de junho e pagamento dia 30;

3º lote de restituição – 31 de julho;

4º lote de restituição – 31 de agosto;

5º lote de restituição – 29 de setembro.

Como consultar

Para consultar os valores disponíveis na sua conta neste mês de junho, não é preciso sair de casa. Dentro do site da Receita Federal, basta procurar e clicar na aba Meu Imposto de Renda. Logo depois, clique em Consultar Restituição. Caso o cidadão procure apenas uma consulta simples, basta informar o seu CPF, selecionar o ano de declaração e a data de nascimento.

Mas se o cidadão quiser buscar informações mais detalhadas, a dica é entrar no portal e-Cac. Por este sistema, é possível descobrir não apenas o status da sua declaração, como também saber se ficou alguma pendência ou divergência nos documentos enviados na sua declaração do Imposto de Renda deste ano. Neste caso, é preciso do CPF, do código de acesso e da senha.

Vale lembrar que o cidadão que tem alguma pendência em sua declaração do Imposto de Renda não pode receber uma restituição. Neste sentido, é importante realizar a verificação para entender qual é a pendência e resolver o problema o quanto antes. Logo depois da regularização, o cidadão vai conseguir receber a sua restituição.



“A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC”, afirmou o Fisco em nota.

Como é feito o pagamento?

Para os mais de 5 milhões de cidadãos que estão aptos ao recebimento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda, basta esperar. Como dito, os pagamentos desta segunda rodada estão marcados para o dia 30 de junho, ou seja, o saldo estará na conta daqui a exatamente uma semana.

O depósito do dinheiro será feito na mesma conta que o cidadão informou no processo de declaração do Imposto de Renda. Para quem optou pelo sistema de Pix, a transferência será feita na chave que foi enviada pelo próprio contribuinte no momento da declaração.

Caso a conta ou a chave Pix informada não exista mais por qualquer motivo, o dinheiro da restituição será enviado ao Banco do Brasil. O contribuinte poderá entrar em contato com a instituição para definir uma nova maneira de reaver a quantia em questão.