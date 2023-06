Makwan Amirkhani, Trevin Jones e mais quatro lutadores são removidos do elenco do UFC

O UFC removeu seis lutadores veteranos da lista depois que eles fecharam contratos e não foram recontratados pela promoção.

A lista inclui Makwan Amirkhani, Tony Gravely, Omar Morales, Trevin Jones, Batgerel Danaa e Mounir Lazzez. Autoridades do UFC confirmaram as mudanças no elenco do MMA Fighting na segunda-feira.

Embora os lutadores tenham sido removidos da lista devido ao fim de seus contratos atuais, qualquer um ou todos eles podem ser recontratados para a promoção em uma data posterior.

Amirkhani sai do UFC depois de ir 1-5 em suas últimas seis lutas, incluindo derrotas consecutivas em lutas contra Jack Shore e Jonathan Pearce em suas aparições mais recentes no octógono. O veterano de 34 anos fez uma corrida impressionante para começar sua carreira no UFC com três vitórias consecutivas antes de perder na decisão dividida para o atual contendor peso-pena Arnold Allen.

A passagem de Jones pelo UFC chega ao fim após quatro derrotas consecutivas, culminando com um revés para o ex-campeão peso-galo Cody Garbrandt em sua última luta.

Gravely perdeu lutas consecutivas para Victor Henry e Javid Basharat com um recorde geral de 4-4 no UFC depois de ingressar na promoção por meio da Dana White’s Contender Series.

Morales foi 1-4 em suas últimas cinco lutas com o UFC com três derrotas consecutivas, incluindo uma derrota por decisão dividida para Chris Duncan em sua aparição mais recente.

Batgerel foi 0-3 em suas últimas três lutas depois de montar um recorde de 3-1 para começar sua carreira no UFC.

Quanto a Lazzez, ele fez uma estreia impressionante em Abu Dhabi em 2020, mas foi 2-2 no geral durante sua passagem pelo UFC.