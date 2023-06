Man City x Manchester United | FA Cup: Manchester City vence a final da FA Cup, aproximando-se da tríplice coroa

MO anchester City deu mais um passo em direção ao que seria uma tripla histórica, somando a FA Cup ao troféu da Premier League. Os Sky Blues conquistaram seus rivais Manchester United 2 a 1 em Wembley, com Ilkay Gundogan marcar os dois gols e fazê-lo no início de cada tempo.

A primeira veio aos 12 segundos da final, com o capitão disparando um super voleio antes mesmo de muitos torcedores tomarem seus assentos.

que enviou Cidade de Manchester em seu caminho para a vitória e eles dominaram o resto do primeiro tempo.

No entanto, Manchester United ganharam uma tábua de salvação quando um pênalti foi marcado pelo VAR aos 32 minutos, com Jack Grealish bastante duramente punido por um handebol na entrada da área. Bruno Fernandes intensificou e converteu para fazer o 1-1 ao intervalo.

Gundogan é o herói do Manchester City

Não foi tão cedo quanto seu gol no primeiro tempo, mas Gundogan fez mais um voleio no início do segundo tempo, aos 51 minutos, para recolocar seu time na frente.

Houve chances de Kevin de Bruyne e Erling Haalandenquanto Gundogan ainda teve a bola no fundo da rede novamente, embora estivesse impedido.

Apesar de Unido melhorando com a introdução de Alexandre Garnachoeles não conseguiram encontrar uma maneira de passar Cidade de Manchester defesa e o Sky Blues segurou para coletar mais uma peça de prata.

Cidade de Manchester agora tem a final da Liga dos Campeões contra Inter no próximo sábado, quando pretendem completar uma tripla.

O único time inglês a ter vencido esta tripla no passado é Manchester Unitedmas eles não conseguiram parar seus rivais da cidade em Wembley.