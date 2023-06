Manchester City – Inter de Milão: prévia da final da Liga dos Campeões, TV e streaming

Tchegou o dia de coroar o rei do futebol europeu. Cidade de Manchester vai assumir Inter de Milão (Sábado, 15:00 ET) na final da Liga dos Campeões no Estádio Olímpico Atatürk em Istambul, Turquia.

Cidade de Manchester estará olhando para garantir os agudos com Erling Haaland liderando o ataque com 12 gols até agora na edição deste ano da Liga dos Campeões, apesar de não ter marcado contra Real Madrid na rodada anterior. Enquanto isso, Inter de Milão sendo a surpresa da final deste ano irá para Istambul em busca de seu quarto título da Liga dos Campeões liderado pela dupla mortal de Edin Dzeko e lautaro martinez.

Cidade de Manchester estão mais uma vez preocupados com o bem-estar de dois zagueiros, já que Kyle Walker e Manuel Akanji faltou ao treino desta terça-feira. Além disso, os campeões da Premier League e da FA Cup não têm outras preocupações com lesões.

A respeito de andadora ausência de Pep Guardiola comentou: “Ele sentiu algum desconforto nas costas e ontem não estava se sentindo bem … avaliaremos sua condição nos próximos dias.”

Inter de Milão está otimista sobre Henrik Mkhitaryanpreparou-se para a final, mas tem dúvidas sobre Joaquin Correadisponibilidade de. Dalberto já foi descartado.

Man City – Inter de Milão: XIs iniciais

Onze inicial projetado do Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias Akanji; Stones, Rodriguez, Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Onze inicial projetado do Inter de Milão (3-5-2): Onana; Skriniar, Verde, Cajados; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez

Como assistir Manchester City x Inter de Milão

Data e hora : sábado, 10 de junho | 15:00 ET

: sábado, 10 de junho | 15:00 ET Local : Estádio Olímpico Atatürk. Istambul, Turquia

: Estádio Olímpico Atatürk. Istambul, Turquia televisão : CBS

: CBS Transmissão ao vivo: Paramount+ e CBS

O que aconteceu nas semifinais da UCL:

Milan x Inter de Milão

Na primeira mão, AC Milão parecia entrar em colapso com o 2 a 0 em um piscar de olhos. Uma corrida totalmente não rastreada de Henrik Mkhitaryan (11′) dividir o AC Milão meio-campo, e o atacante armênio conseguiu invadir a área e chutar de lado para fora Mike Maignan. Felizmente para AC Milãoo sangramento parou aí e eles conseguiram segurar o placar pelos 79 minutos restantes do tempo regulamentar.

Na segunda etapa, AC Milão não conseguiu se recuperar. O impasse continuou, mas nos estágios finais, Inter capitão lautaro martinez recebeu sua recompensa por sua batalha contra o Milão linha de fundo, finalizando clinicamente um passe de Romelu Lukaku para enviar os nerazzurri na final da Liga dos Campeões.

Real Madrid x Manchester City

A primeira mão das meias-finais entre Real Madrid e Cidade de Manchesterdisputada no Estádio Santiago Bernabéu, resultou no empate em 1 a 1, com gols de Vinícius Jr. e Kevin De Bruyne. Cidade deixou o Bernabéu com um ponto valioso com chance de terminar o empate em casa para o Citizens.

Na segunda etapa, Cidade de Manchester teve uma atuação de mestre contra o Los Blancos vencendo de forma enfática 4-0 em um jogo onde sem o heroísmo de Thibaut Courtoispoderia ter sido muito pior.

Uma vitória histórica para Cidade de Manchester matando seus fantasmas do passado e vingando sua perda de 2022 nas mãos de Real Madrid.