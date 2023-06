Manchester City lidera a equipe da temporada 2022/23 da Liga dos Campeões

Saté jogadores de campeões Cidade de Manchester liderar a equipe do 2022-23 Liga dos Campeões temporada, que é completada por dois jogadores de Inter finalistas da competição, e outra dupla de Real Madridque chegou às semifinais.

Depois de uma temporada intensa, o torneio chegou ao fim no sábado, na Turquia, onde o City venceu a Inter por 1 a 0, conquistando a primeira Liga dos Campeões de sua história e somando seu nome à lista de vencedores, troféu que serviu para marcar uma inesquecível temporada, já que os homens de Pep Guardiola alcançaram a tripla nesta campanha, pois também venceram o Premier League e Copa da Inglaterra.

No plantel da época, os Citizens estão bem representados pelo jogador que mais golos marcou no torneio, Erling Haalandque marcou 12 gols e tinha que estar nesta lista, assim como Rodrique no sábado marcou o único gol da final para o City.

Os outros cinco titulares do City nesta temporada são Bernardo Silva, autor de dois gols na eliminação do Real Madrid do torneio continental, além de Kevin de Bruyne, John Stones, Ruben Dias e Kyle Walker.

Inter e Real Madrid representados

De Interfinalista da competição, são dois jogadores e são zagueiros, Federico Dimarco e Alessandro Bastonique foram fundamentais na caminhada do time italiano para chegar à disputa do título.

A equipa completa-se com dois jogadores do Real Madrid: o ponta-de-lança Vinícius Júnior e goleiro Thibaut Courtoisque não conseguiu impedir a eliminação da equipa, mas que se destacou individualmente.

Jogador da temporada

A honra de jogador da temporada coube a Rodri, que se tornou o herói de sua equipe ao fazer o gol que deu o título, o primeiro da história do City.

E o prêmio de melhor jogador jovem da Liga dos Campeões foi para o craque do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, que foi reconhecido pela Uefa no torneio em que seu clube chegou às quartas de final.