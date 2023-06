Manchester City quer contratar estrela do PSG e melhor amigo de Mbappé, Achraf Hakimi

Pep Guardiola quer aperfeiçoar a máquina. Depois de vencer uma tripla histórica com Cidade de Manchester (Premier League, FA Cup e Champions League), o técnico catalão quer montar um time monstruoso que o deixe o mais próximo possível de repetir, ou até superar, o feito na próxima temporada.

Para tanto, Pep já apostou num jogador que viria a melhorar o plantel de forma superlativa: PSGde Achrafi Hakimi.

Com os futuros de Ilkay Gundogan, Bernardo Silva e Kyle Walker em dúvida, o lado inglês se moveu para tentar pegar um peixe nas águas turbulentas do PSGque estão concentrando todos os seus esforços na retenção de Kylian Mbappé.

Os Cidadãos, que estão a caminho de assinar matthew kovacic e espero fazer o mesmo com o compatriota Se Guardiolforam forçados a procurar no mercado um substituto para andador.

O lateral inglês, que tem mais um ano de contrato com o Cidadeestá prestes a fazer as malas para uma nova aventura no Baviera. A força do lado alemão e Pep Guardiolaa predisposição de assinar um substituto geracional… teria aberto as portas do Etihad Stadium para o lateral inglês partir.

Juiz tem contrato com o clube parisiense até 30 de junho de 2026, mas preencheria uma vaga no elenco dos campeões europeus. A partida ‘forçada’ de Joao Canceloque não conseguiu se estabelecer em Baviera durante seu período de empréstimo, seria outra razão convincente para Cidade para tentar a contratação do lateral marroquino.

AchrafiO contrato de ‘s torna muito difícil para ele deixar a capital francesa, no entanto. Mas CidadeO último ano cheio de sucesso é uma coisa muito difícil de recusar tornando-se parte. A equipa inglesa, que já bateu à porta do PSG lateral, estão mais uma vez tentando contratar os serviços de um jogador que tentaram contratar quando ele estava se destacando no Borussia Dortmund.

Conscientes desta situação, os ingleses pagariam de bom grado um valor elevado por um jogador que consideram essencial para a máquina perfeita que Guardiola está criando. A sua juventude, de 24 anos, e a progressão nos últimos anos convidam ao optimismo num lateral-direito que quer dominar uma posição no futebol europeu.

Interessantemente, Achrafi é Kylian Mbappémelhor amigo de PSGe é preciso lembrar que Mbappé também levantou muitas dúvidas sobre seu futuro.