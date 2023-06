Mandy Rose lançará nova colaboração com Paige VanZant durante o WWE Monday Night RAW

Fvermes estrela da WWE Mandy Rose e ex-estrela do UFC Paige VanZant encontraram sucesso fora do reino dos esportes de combate, acumulando muitos seguidores em plataformas como OnlyFans.

Recentemente, Rosa foi ao Twitter para provocar os fãs com um anúncio antes do próximo evento WWE Monday Night RAW.

Ela sugeriu uma colaboração com VanZantque seria revelado na segunda-feira, e os fãs rapidamente inundaram a seção de comentários com reações mistas, cientes de que essa parceria vai fazer barulho na internet.

A mais recente colaboração de Mandy Rose e Paige VanZant

Rosa ganhou mais de um milhão de dólares por meio de conteúdo explícito e VanZant seguiu o exemplo, superando rapidamente o lutador da WWE. No entanto, ninguém poderia prever que esses dois uniriam forças.

No final de semana, Rosa foi ao Twitter e compartilhou um vídeo com ela e VanZant de biquíni, anunciando que o conteúdo completo seria lançado no dia 5 de junho. Ela pediu aos fãs que não perdessem.

Sexualidade de Paige VanZant em questãoLAPRESSE

A postagem recebeu várias respostas dos fãs. Alguém acreditava que o lançamento do conteúdo durante a exibição do Monday Night RAW faria com que muitos voltassem sua atenção para Rosa e VanZant.

“mandy sabe o que ela está fazendo, lançando no início do Monday Night Raw!!!”, escreveu o fã.

Outro acrescentou: “Isso vai explodir a internet …”

O vídeo ganhou grande atenção em todo o mundo, com a ex-lutadora do UFC até compartilhando em seu perfil do Instagram e atraindo um grande público.