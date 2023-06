Manning vs. Jokic: Quem reina supremo na história dos esportes de Denver?

Cuando o assunto é a cidade de Denver, dois nomes se destacam como lendas em seus respectivos esportes: Peyton Manning e Nikola Jokic. A carreira de Manning no Hall da Fama com o Denver Broncos e a ascensão de Jokic ao estrelato da NBA com o pepitas deixaram uma marca indelével no cenário esportivo da cidade.

Fãs no Reddit se envolveram em um debate animado sobre Manning e Jokic, avaliando seu impacto em Denver. Um torcedor expressou sua opinião, dizendo: “Denver sempre foi uma cidade do futebol, mas Jokic fez todo o possível para suplantar Peyton. Acho que sim, mas ambos são amados.” Outro fã acrescentou: “É muito perto! Se eu tentar me afastar do meu viés de recência, acho que é uma leve inclinação para Manning. Principalmente porque Denver é uma cidade dos Broncos. Jokic ultrapassará Manning eventualmente.”

Argumentos foram feitos para ambos os jogadores como o melhor da história do Denver. Um fã destacou os elogios de Jokic, afirmando: “Em termos de elogios, Jokic derrotou Manning. No entanto, há algo na presença contínua de Manning no Colorado após a aposentadoria. Fora do esporte, Peyton é mais ativo no estado, o que conta para alguma coisa. ”

Outro torcedor enfatizou o fator cidade natal, dizendo: “Tudo se resume ao fato de Jokic ser um herói local, enquanto Manning passou a maior parte de sua carreira vencendo o Denver. Perdoo, mas não esqueço.”

Ambos deram campeonatos para a cidade

Os caminhos que levaram Manning e Jokic para Denver não poderia ser mais diferente. Manning passou a maior parte de sua carreira na NFL com o Indianapolis Colts antes de ingressar no Broncos em 2012. Jokic, por outro lado, foi convocado pelo Nuggets em 2014 fora da Sérvia.

Durante suas quatro temporadas em Denver, Manning teve um impacto imediato, ganhando o AP Comeback Player of the Year em sua primeira temporada. Ele foi finalista dos prêmios de MVP e Jogador Ofensivo do Ano, liderando a liga com uma impressionante porcentagem de conclusão de 68,6. A temporada recorde de Manning em 2013 solidificou seu lugar na história, ao estabelecer recordes de jardas passadas (5.477) e touchdowns (55).

Seja o legado de Manning como um ícone do futebol ou o surgimento de Jokic como uma superestrela do basquete, ambos os jogadores deixaram uma marca inegável na cidade de Denver. Suas realizações notáveis ​​solidificaram seus lugares na tradição esportiva de Denver, garantindo que seus nomes sejam reverenciados nos próximos anos.