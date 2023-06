Manoel Sousa processa PFL após empresa impedi-lo de lutar no DWCS

O candidato invicto dos leves, Manoel Sousa, entrou com uma ação contra a Professional Fighters League depois que a promoção negou a ele a chance de competir no Dana WhiteSérie Contender em agosto, o lutador e seu advogado Marcelo Henrique Antunes da Palma contaram ao MMA Fighting.

Sousa assinou para lutar no PFL Challenger Series no início deste ano, na esperança de ganhar uma vaga na temporada de um milhão de dólares em 2023, mas não conseguiu um acordo apesar de vencer Paulo Henrique na decisão dividida em 17 de fevereiro.

Sousa disse que venceu uma “luta sangrenta de três rounds” e recebeu outra oferta no PFL Challenger Series duas semanas depois, mas teve que recusar após testar positivo para COVID-19. Ele acreditava ser um agente livre, mas depois descobriu que ainda estava vinculado ao PFL quando veio uma oferta do DWCS para lutar no dia 15 de agosto.

“Eles me colocaram como reserva, mas não era esse o meu objetivo. Eu disse a eles que não faria isso”, disse Sousa. “Treino muito duro todos os dias, moro na academia e corro atrás dos meus sonhos. Meu sonho é lutar no UFC e no [DWCS] oferta veio, mas [PFL] quer me manter trancado. Achei que estava livre para lutar em qualquer outro lugar, mas não era o caso. Eles não querem me deixar ir.”

O PFL não respondeu a vários pedidos de comentários.

O advogado de Sousa entrou com uma ação em São Paulo, Brasil, na qual alega que o lutador de 26 anos é analfabeto funcional em português, e o contrato do PFL enviado a ele por seu empresário anterior estava em inglês, portanto ele não sabia o que ele estava se inscrevendo. Sousa esperava ser um agente livre se o PFL optasse por não contratá-lo após o que pensava ser a única rodada de seu acordo. Em vez disso, o processo de Sousa cita que o contrato dura três anos.

Segundo a ação, assinada pelo advogado de Sousa da Palma e enviada ao MMA Fighting por sua equipe, dirigentes do PFL “informaram [us] não iriam liberar ‘Manumito’ de forma alguma já que ele é um prospecto do esporte e deveria ser revelado apenas pelo PFL, réu, por mero capricho comercial.”

“Depois de analisar o contrato”, continuou o processo. “Verificou-se que o referido instrumento não confere ao autor a possibilidade de rescisão, apenas permitindo que o evento o faça, conforme cláusula 17.4, assim, não restou alternativa a não ser buscar auxílio da justiça para dirimir tal problema.”

Ex-campeão dos leves do SFT em seu Brasil natal e duas vezes veterano do Cage Fury FC, “Manumito” não compete desde fevereiro de 2023 e não tem certeza de quando poderá voltar a entrar em uma jaula para lutar.