Mansão de Damian Lillard em Portland, listada à venda! Ele está deixando o Trail Blazers?

Damian Lillard alimentou rumores de negociação com seu movimento mais recente. Cerca de uma semana atrás, A superestrela de Portland iniciou um “incêndio” na internet durante um vídeo ao vivo no Instagram, no qual pronunciou as palavras “Para onde vou neste verão? Querem que eu responda que irei para o Lakers… cara, eu vou para o Lakers”. E agora, com os relatos dele listando sua mansão de $ 7 milhões à venda, os fãs do Trail Blazers continuam se perguntando se é hora de dizer adeus a ele.

Bem, aparentemente não… Embora seja verdade propriedade de Damian Lillard está no mercado, foi apontado por Sean Highkin de The Rose Garden Report que sua decisão sobre isso foi tomada apenas para construir uma nova mangueira na área de Portland.

Então, de acordo com seus planos de casa, Lillard pode não estar pensando em se mudar em breve… Ou ele é?

Damian Lillard quer lutar por um anel da NBA

No passado, lillard expressou seu desejo de jogar por um time candidato ao título. Esta última temporada foi apenas uma decepção para Dame. Portland terminou em 13º na Conferência Oeste da NBA, e mais uma vez, não chegou aos play-offs. Se o Trail Blazers não comprometer-se a reconstruir, ele pode optar por sair da equipe.

Claro que ele está longe da agência livre. Em 2022 Portland’s estrela assinou com um contrato de quatro anos no valor de $ 176,26 milhões com o Blazers. Então, para que ele saia do time, é preciso fazer um acordo com outro.

Nos últimos anos Portland aumentou a esperança com CJ McCollum, Jusuf Nurkic e ele, mas agora o primeiro não está mais no time, e o pivô bósnio, depois das lesões, não é mais o mesmo.

É a temporada de boatos na NBA, e muitas equipes podem levantar a mão para Damian Lillard. Mas, por enquanto, ele continua respondendo a Portland.