Mantenha seu Cadastro Único sempre atualizado e garanta benefícios contínuos

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, você pode tentar participar de vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre seu cadastro atualizado.

Como se inscrever no Cadastro Único

Caso o cidadão ainda não esteja cadastrado no Cadastro Único, ele poderá fazer um Pré-Cadastro por meio do aplicativo do CadÚnico ou na versão web. O pré-cadastro é uma forma de agilizar o processo de atendimento nos postos de cadastramento. Para realizar o pré-cadastro, é necessário informar o nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe.

Após o pré-cadastro, o cidadão deve comparecer a um posto de atendimento do Cadastro Único, levando os documentos de todos os membros da família, para concluir o cadastramento. É importante lembrar que o cadastro deve ser feito apenas uma vez por família.

Como atualizar o CadÚnico

Para a manutenção da qualidade dos dados do Cadastro Único, as famílias inscritas devem manter seus dados cadastrais atualizados. A cada dois anos é necessário que o cadastro seja atualizado, mas por vezes os dados da família permanecem os mesmos. É para essas situações que foi disponibilizada a opção de Atualização Cadastral por Confirmação.

O usuário poderá verificar se seus dados cadastrais estão atualizados ou não pelo aplicativo do Cadastro Único, ou na versão web através do endereço cadunico.cidadania.gov.br. Para atualização é necessário estar logado no Gov.BR. Dentro do aplicativo ou na versão web é exibida a opção de Atualização Cadastral por Confirmação. A opção só será apresentada para usuários com perfil de Responsável Familiar que já possuam o cadastro familiar concluído.

Se após revisar todos os dados da família, o(a) Responsável Familiar confirmar que todos os dados de endereço, integrantes da família e as informações de escolaridade e renda de todos permanecem iguais, então ele poderá fazer a atualização cadastral por confirmação.

Caso o cadastro não seja atualizado, os benefícios podem ser cancelados. Portanto, sempre que houver alteração em dados como endereço, renda mensal ou número de familiares, os responsáveis pelas famílias devem atualizar as informações no CadÚnico.



Você também pode gostar:

Como consultar o CadÚnico

A melhor maneira de saber se a família está cadastrada e se precisa atualizar as informações é por meio do aplicativo Meu CadÚnico. A ferramenta informa se o cadastro está desatualizado ou em processo de averiguação e permite a impressão de comprovantes.

Também é possível consultar acessando o aplicativo do Cadastro Único no formato Web no seguinte link: cadunico.cidadania.gov.br ou baixando gratuitamente pelas lojas: GooglePlay (Android) ou Apple Store (IOS). Quando do acesso, deve-se clicar no botão “Postos de atendimento” que possibilita a busca por postos de atendimento do Cadastro Único, inclusive o(s) mais próximo(s) de sua casa.

Averiguação Cadastral Unipessoal

A Averiguação Cadastral Unipessoal é um processo de verificação de possíveis inconsistências relacionadas à composição familiar, especificamente quanto a famílias unipessoais, compostas por apenas uma pessoa, inscritas no Cadastro Único. Esse processo foi iniciado pelo Ministério da Cidadania e tem como objetivo compreender melhor o aumento de proporção de famílias unipessoais em relação a outros tipos de famílias no Cadastro Único.

A Averiguação Cadastral Unipessoal consiste na verificação das informações declaradas no Cadastro Único. As famílias em situação de averiguação cadastral unipessoal são aquelas que possuem possíveis inconsistências relacionadas à composição familiar. O processo de averiguação cadastral unipessoal não é permanente, ele pode ser interrompido ou retomado a qualquer momento.

As famílias em situação de averiguação cadastral unipessoal podem mudar todos os meses, mas novos registros unipessoais que atendam aos critérios podem ser inseridos na averiguação cadastral unipessoal ao longo do ano.

A lista das famílias em situação de Averiguação Cadastral Unipessoal estará disponível no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). Em caso de dúvidas ou problemas com o Cadastro Único, o cidadão pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. O telefone é 0800 707 2003.