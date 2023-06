Marca no NBA Finals Media Day: Nikola Jokic e Butler conversam com companheiros de equipe, Herro aquece…

O NBA Finals Game 2 entre o Denver Nuggets e o Miami Heat teve seu Dia da Mídia onde a Marca teve a grande oportunidade de chegar aos jogadores e treinadores de ambas as equipas,

MARCA visita o vestiário do Denver Nuggets após o jogo 1 das finais da NBAnacho garça

Com a presença de Mickey Arisondono da Aquecercom luto e Pat Rileya quantidade de imprensa internacional que veio entrevistar os jogadores das duas seleções.

Discurso de premiação do técnico Michael Malone para o Nuggets após o jogo 1 das finais da NBADenver Nuggets

No treino do Miami Heat, Mickey Arisondono do time, esteve em quadra com Mourning e Pat Riley para um bate-papo descontraído enquanto os jogadores finalizavam o treino. Mickey Arison também teve tempo para conversar com Erik Spoelstra e CEO Nick Arison. Dentro do treino, Haslem e Adebayo brincaram com um dos auxiliares de Spoelstra. Kyle Lowry e Kevin Love fez o mesmo com a repórter da ESPN Malika Andrews.