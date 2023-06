Marcus se mudou: Celtics envia Smart para Memphis em troca chocante

Marcus Smarta tenacidade e a liderança da empresa passaram a resumir o celtas de Boston durante seu ressurgimento nas últimas temporadas. Inteligentetrês vezes NBA Seleção All-Defense, mesclada com estrelas de pontuação Jaylen Brown e Jayson Tatum no lado ofensivo – e perseguiu os melhores jogadores dos adversários todas as noites.

Mas agora, ele estará fazendo isso em um Memphis Grizzlies uniforme.

O celtas negociou inteligente para Memphis na noite de quarta-feira como parte de um acordo reformulado para Washington Wizards estrela Kristaps Porzingis – que receberá sua opção de jogador de $ 36 milhões e provavelmente assinará uma extensão como parte da troca de três times.

O comércio inicial de Porzingis entra em colapso

A última vez que deixamos o celtaseles estavam prestes a adquirir Porzingis como parte de uma proposta comercial que também incluía a Los Angeles Clippers. Mas essa fórmula comercial desmoronou na noite de quarta-feira, quando foram registradas preocupações com a saúde do pint guard Malcolm Brogdon – que foi definido para se juntar ao Clippers no negócio.

Boston em vez disso, encontrou um novo parceiro comercial em Memphis — que, segundo Wojnarowskiestava olhando para um guarda como Inteligente para complementar e substituir temporariamente — Eu moroque está suspenso nos primeiros 25 jogos da próxima temporada.

Smart e Morant – uma dupla de guardas campeões?

O Grizzlies‘ A temporada 2022/23 terminou em amarga desilusão. Não só o vice-campeão número 2 do Oeste foi derrotado no primeiro turno, mas Memphis aprendeu depois do Finais da NBA que seu armador de franquia de 23 anos perderia cerca de um terço da temporada 2023/24.

Mas Inteligenteque atuou como armador e armador em seus nove anos de carreira, é mais do que capaz de preencher o Morant anulado até que a estrela problemática retorne de sua última ausência imposta pela liga.

Smart também é assinado para o longo prazo. Ele tem três anos restantes em seu contrato com um cap hit razoável, dando ao Grizzlies um parceiro resistente e resiliente para Morant – bem como alguém que pode compartilhar a carga com ele enquanto Memphis busca NBA legitimidade, muito menos disputa de campeonato.