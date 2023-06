Maria Oliveira é removida do elenco do UFC após derrota no UFC 289 para Diana Belbita

A carreira de Maria Oliveira no UFC chegou ao fim após a derrota por decisão unânime para Diana Belbita no UFC 289, que aconteceu no último sábado em Vancouver, no Canadá.

Várias pessoas com conhecimento da situação revelaram ao MMA Fighting que Oliveira terminou seu contrato com o UFC e a organização decidiu não oferecer um novo contrato ao brasileiro. Conta do Twitter baseada em algoritmo Relógio da escalação do UFC primeiro reconheceu a remoção.

Oliveira (13-7) venceu apenas uma vez em quatro participações no octógono, uma vitória por decisão dividida sobre Gloria de Paula em 2022, antes de sofrer derrotas consecutivas por decisão para Vanessa Demopoulos e Belbita. O duas vezes veterano do RIZIN também competiu no Dana WhiteSérie Contender em 2018, perdendo por nocaute técnico para Marina Rodriguez.

A peso-palha do PRVT teve um camp curto para o UFC 289 depois de decidir entrar em um reality show em seu país natal, o Brasil, em maio passado, mas disse em um episódio recente do Trocação Franca podcast que “de todas as garotas que vejo na minha divisão, essa [Belbita fight] é uma luta que vejo como muito favorável para mim, então não tem como me arrepender de ter feito isso.”