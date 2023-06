Marido de Nicki Minaj falha em tentativa de remover nome do registro de criminosos sexuais

Nicki Minajmarido de, Kenneth “Zoo” Petty, não conseguiu remover com sucesso seu nome de Registro de criminosos sexuais de Nova York apesar do surgimento de evidências explosivas. RadarOnline relata que Pequeno recentemente informou a um juiz do tribunal federal sobre sua decisão de retirar seu processo contra oDivisão de Serviços de Justiça Criminal do Estado de Nova York. Isso ocorre após sua alegação anterior em 2021 de que ele nunca foi informado sobre uma audiência de 2004 em que poderia ter contestado seu status de agressor sexual de médio risco.

tentativa de Petty distanciar-se da exigência de registro decorre de sua prisão por crimes separados entre 2003 e 2013. Em 1995, aos 16 anos, ele cumpriu quatro anos de prisão após uma acusação de tentativa de estupro em primeiro grau. Jennifer Hough, a mulher que o acusou, foi sua vítima naquele caso. Petty argumentou que essas circunstâncias o colocaram em desvantagem ao contestar a exigência de registro.

No entanto, o governo rebateu fortemente reivindicações de Petty, julgando-os “sem mérito” e apresentando a transcrição da audiência em que esteve presente. Segundo o governo, Petty foi representado por advogado durante a Lei de registro de criminosos sexuais (SORA) audiência, onde seu advogado confirmou sua identidade e afirmou que Petty não se opôs à sua designação como todosnível 2 agressor sexual. O governo enfatizou que a presença de Petty e as declarações de seu advogado no registro tornaram desnecessária a questão de contestar sua designação.

Logo depois, a equipe jurídica de Petty documentos arquivados declarando sua decisão de desistir do processo. Eles argumentaram que Petty, sendo muito mais jovem na época, provavelmente teve um lapso de memória. Sua equipe jurídica disse Notícias diárias de Nova York que eles confiaram nas declarações de Petty e acreditaram que ele realmente se esqueceu de comparecer à audiência, em vez de enganá-los intencionalmente.

Em 2021, a vítima de Petty, Jennifer Hough, entrou com seu próprio processo contra o casal, acusando-os e seus associados de assédio na tentativa de coagi-la a se retratar de suas acusações. Hough alegou que eles até ofereceram a ela $ 500.000 em dinheiro secreto, uma oferta que ela recusou. Embora Hough tenha rejeitado recentemente todas as reivindicações contra Nicki Minaj, seu processo contra Petty continua em andamento.

A rejeição da reivindicação de Petty ocorre em meio a Uma petição lançado por seus vizinhos, instando o casal a desocupar sua mansão de $ 19,5 milhões em Hidden Hills devido a preocupações com Status de agressor sexual de Petty. A petição afirma que Petty, um criminoso sexual nível 3, foi condenado por tentativa de estupro menina de 16 anos e representa um alto risco de reincidência. A petição também destaca sua prisão em julho do ano anterior por não se registrar como criminoso sexual na Califórnia. Os vizinhos expressam temores sobre a segurança de sua comunidade, enfatizando o potencial negativo impacto nos valores da propriedade e o bem-estar de crianças e mulheres.

Originalmente, Kenneth Petty estava em prisão domiciliar na luxuosa casa do casal em Calabasas, que os promotores federais consideraram inadequada. Eles argumentaram que o condomínio “afluente” fechado, com comodidades como piscina, estúdio de música de última geração e quintal luxuoso, dificilmente era uma punição. Em vez disso, eles buscaram um pena de prisão de 15 meses, cinco anos de liberação supervisionada, e um multa de $ 55.000 como retribuição pelas ações de Petty.