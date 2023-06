Marinha dos EUA envia sistema de elevação oceânica profunda na esperança de recuperar o submarino Titanic

A Marinha dos EUA está se adiantando na busca pelo submarino do Titanic que está desaparecido… enviando um sistema de elevação do oceano profundo na esperança de que o navio seja encontrado e possa ser recuperado.

De acordo com um porta-voz da Marinha, a força marítima está implantando o Flyaway Deep Ocean Salvage System – junto com especialistas na área – para encontrar o navio Titan perdido da OceanGate Expeditions e criar estratégias para trazê-lo à superfície.

Como você sabe, o Titan perdeu a comunicação com a tripulação de apoio algumas horas após a expedição no fim de semana … com a Guarda Costeira lançando uma investigação completa para a embarcação e os 5 passageiros a bordo quando decolou.